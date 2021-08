ÖMER KARAHAN

Ege ve Akdeniz'de ormanlarımız ve içerisinde yaşayan can dostlarımız günlerdir süren bir saldırı ile yaşamlarını yitiriyor. Tüm Türkiye büyük bir birliktelikle bunu yapan hainlere inat cansiperane bir mücadele sergiliyor. Devletimiz tüm araçları ve ekipleri ile 7/24 çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



BİRLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın orman yakma talimatı ortadayken, terör örgütü PKK ile bağlantılı olan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli grup, orman yangınlarını üstlendiğini ilan etmişken bir anda sosyal medyada bir yardım çağrısı dönmeye başladı.



Türkiye'yi aciz göstermek için başlatılan sözde yardım kampanyasının akabinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu işin yurt dışından ve tek merkezden organize edildiğini 'ideolojik saiklerle,devletimizi aciz göstermek, devletmillet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatıldığını' belirtti…

Buna rağmen sözde kampanyaya destek verenlere ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles'tan ikaz geldi. Miles, "PKK'yı destekleyen Avrupa ve Amerika ormanları yakarak Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan PKK ve siz halen 'Help Turkey' diyerek PKK destekçilerinden yardım dileniyorsunuz. Yazık size" diyerek paylaşımda bulundu.

Sizce de Miles haklı değil mi? Bunca dezenformasyona rağmen bugüne dek yüzlerce manipülasyonuna şahit olduğumuz halde niçin sosyal medyadaki bazı şeyleri hiç sorgulamadan paylaşıyoruz? Felaketlerin, saldırıların hepsi kötü ancak bu bilgi kirliliği ve doğuracağı sonuçların vahameti gerçekten çok acı!



ÜLKEMİZ ÜZERİNE OYUN

Güzel ülkemiz üzerinden oyun kuran, ormanlarımızı canlılarımızı katleden, birliğimizi dirliğimizi bölmeye çalışan, gücümüz karşısında kuduran her kim olursa olsun… PKK'nın uzantısı, ismi ateşin değil onun bunun çocukları olan yapılanmanın Allah belasını versin!



ESKİDEN DE ZEVZEKTİ

Can Ataklı'nın videosu her yerde dönüyor…



Geçtiğimiz ocak ayında Youtube kanalında yayınlanan videoda Ataklı, "Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük başka bir doğal felaket! Çok büyük sel, çok büyük yangınlar... Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi…" cümleleri gayet pişkince söylüyordu… Can Ataklı hakkında hafızamda kalan şu... Kendisi üniversitede hocamdı ve inanın o zaman da böyle zevzekçe sözler söylerdi. Allah kimseyi aklı ile imtihan etmesin!



BÜYÜK TEZGAH

Çeşme'deki taciz iddiası üzerine oyuncu Mehmet Çelik'in, Evren Abdullahoğlu'na verdiği röportajı okudum.

Çelik, 'Bana komplo kuruldu. Üzerime oyun oynanıyor. Ben suçsuzum. Şerefsiz bir insan değilim' diyerek haklı şekilde isyan ediyordu. Haklı diyorum çünkü olayın yaşandığı gece tacize uğradığını söyleyen kız, olay sonrasında DJ kabininin oraya geçip eğlenmeye devam etmiş… Ve bunlar kamera görüntülerinde yer alıyor. Oyuncu Mehmet Çelik'in sözlerini okuyunca hayrete düşmemek elde değil… Böyle bir komplo ve iftirayı kurmak gerçekten korku filmi çekmek gibi….