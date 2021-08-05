ÖMER KARAHAN

Tüm Türkiye, alevlere karşı tek yumruk oldu. Devlet yetkilileri, 7'den 70'e her yaştan vatandaş ve sanat dünyası, günlerdir Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarında canhıraş mücadele ediyor. Ünlü isimlerin bazıları bölgeye koşup canla başla çalışırken, bazıları ise sosyal medyada ortalığı karıştırmakla meşgul.

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Müge Anlı, Antalya Gündoğmuş'ta köyleri ziyaret etti. İnsanlara sıcak yemek dağıtıp dertlerine ortak olan Anlı, yas tutan köylülere moral verdi. Anlı, "Rabbim insanüstü bir güçle çalışan başta itfaiye erleri olmak üzere tüm görevlilere yardım etsin. Tek dileğim alevlerin bir an önce sönmesi" dedi.



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Oyuncu İbrahim Çelikkol, Marmaris'te yangınla mücadeleye bilfiil katılarak yürekleri fethetti. Önceki gün gönüllü olarak yangın söndürme ekibine katılan Çelikkol, hortumu sırtına alıp itfaiye erleriyle çalıştı. Ünlü oyuncu, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını durdurmak için var gücüyle çabaladı.



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Arkasında dağlar yanarken teknede poz veren Süreyya Yalçın ise gelen tepkiler üzerine defalarca özür diledi. 4 kamyon ihtiyaç yardımında bulunan Yalçın'ın, gönderdiği malzemeler önceki gün Bodrum, Mumcular'da erzak ve yardım toplama merkezine ulaştı.

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Tüm halk ve ünlüler gibi Bodrum'daki işletmelerde yangın bölgelerinde yardımlarını günlerdir eksik etmemeye çalışıyor. Dozo Beach ekibi, bölgedekilere yiyecek-içecek ve ekipman gönderimini aksatmazken Yaz Beach Hotel de yangında mağdur olan insanların konaklaması için otelin kapılarını açtı. Ganj Beach ise yangın alanlarına yardım götürdü.

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Emre Kınay ise Türk milletine koyun benzetmesinde bulunup oturduğu çay bahçesinde yaptığı yayında "Polis, jandarma neden yardım etmiyor?" diye sordu. Kınay'a sahada görev yapan bir polisten tokat gibi cevap geldi: "Emre Kınay oturduğun yerden ahkâm kesme. Polis de burada jandarma da burada. Karaktersiz insan."



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Yusuf Güney, önceki gün Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında Orman Müdürlüğü ekipleriyle tartışarak havaya ateş açtığı için gözaltına alınmıştı. Olayın perde arkası ortaya çıktı. Orman Müdürlüğü yetkilileri, Güney'in bilgisizliğinden ötürü ekiplerin işini zorlaştırdığını açıkladı. Güney'in gözyaşları eşliğinde 'Ama ben buradaki yangını 3 tüple söndürmüştüm' feryadı bana göre samimiydi.





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Ormancılar, itfaiyeciler, asker, polis, kadın, esnaf canla başla yangınla mücadele ederken Farah Zeynep Abdullah gibi bazı isimler ise sosyal medyada goygoy peşindeydi. Farah, sağa sola çamur atarak bir mikser gibi ortalığı karıştırmak için çabaladı. Hatta bir ara Tarım ve Orman eski bakanına bile laf attı.

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Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarında CZN Burak adıyla tanınan işletmeci Burak Özdemir ise eline aldığı yangın tüpüyle ateşe doğru yürüdü. Bu sırada etrafa şaşkın ve ürkek bakışlar attı. "Elimden geleni yapacağım" diyen CZN Burak bana göre ne yaptığını bilmiyordu.

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DOPDOLU VE KEYİFLİ BİR KONSER

Geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek'in Harbiye Açıkhava'da konser verecek olması konusunda bir eleştiride bulunmuştum. Ardından birçok sanatçı ve arkadaşım beni arayıp eleştirimin haksız olduğunu söyledi. Hatta gittiğim bazı yerlerde nedense bu konu hep önüme geldi. Seveni epey fazla Fatih Ürek'in… Ardından konser tarihine birkaç gün kala telefonum çaldı.



Arayan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'di… Siliv, "Fatih Ürek sizi konsere davet ediyor" deyince iletişim adına yapılan bu hamle çok hoşuma gitti ve konsere gittim.

Sahnede 35'inci yılının şerefine, kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkan Ürek, gerçekten dopdolu ve başarılı bir konser verdi. Sahneye fidanlarla çıkan şarkıcı, konsere gelen müzikseverlerle birlikte 'Memleketim' şarkısını söyledi. Konser gelirinin bir kısmını TEMA Vakfı'na, bir kısmını da yangında yaralanan hayvanların tedavi masraflarının karşılanması için bağışladı. Konserin sonunda kendimi eleştirdim ve 'Bugüne dek Fatih Ürek Harbiye'de defalarca olmalıymış' diye düşündüm.