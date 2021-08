ÖMER KARAHAN

Leyla Bilginel... Manavgat'ta yangından zarar gören vatandaşlara yardım etmek için bölgede bulunurken o da ne! Bilginel bir anda telefon kaydını açarak başlıyor bir vatandaşı azarlamaya: "Onlardan yardım alıyorsanız, ben vermem!"

'Nasıl yani?' diyerek uzun süre videoya takılı kaldım. Meğer orada yardım için bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyelerine sinirlendiği için böyle çiğ bir cümle kullanmış... Gerçekten anlayamadım, "Onlardan alıyorsanız ben vermem" nasıl bir cümle? Bu, "Benim yardımım senin yardımını döver" gibi bir şey mi?

Aslında keşke orada bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri kenara çekilip "Buyurun biz yardımımızı geri çektik, siz verin" deseydi de görseydik Bilginel'in yapacağı yardımı, çok merak ettim doğrusu...



ÇARK ETTİ

Sonra Bilginel'den başka bir video geldi; arabanın içinde ağzı burnu yer değiştirmiş şekilde bağırıyor...

Tayland'da yaşarken sivrisinek ısırması sonucu Dengue Fever yani Dang Humması olarak bilinen hastalığa yakalanan Bilginel, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Akabinde Sağlık Bakanlığı ve devlete övgü dolu sözler söylemişti... Ve bu sözleri kendisine hatırlatılınca öfkeden çıldırmış.

Dün methiyeler düzdüğü devletine bugün tahammülünün kalmamasıyla yüzleşmesi ağır gelmiş olmalı Leyla Bilginel'e... Kaçırdığı tek şey var, herkes kendine yakışanı yapar günün sonunda... Devletimiz gücünü her zaman ortaya koyar, yine olsa vatandaşı için elinden geleni yapar, imkanlarını kullanır. Bilginel de dün ve bugün örneğinde olduğu gibi yarın da yine her zaman yaptığı gibi çark etmeye devam eder. Günlerdir hem şov yapanları hem de yürekten mücadele edenleri görüyoruz. Bunu millet de görüyor. Senin yardımın senin olsun Bilginel, evine gidip kendi yaralarını sarman daha isabetli olur.



FİLMLERE KONU OLACAK BİR HİKAYE

Amerika'da oldukça ilginç bir olay yaşanmış. ABD'nin Washington eyaletinde Shane Goldsby (26) gasp suçundan hapisteydi. Aynı hapiste kalan Robert Munger (70) çocuk tecavüzünden 43 yıl hapis cezası almıştı. Goldsby, Munger ile iletişim kurmaya başladı. Çocuk sapığı Munger, Goldsby'ye işlediği suçların ayrıntılarını veriyordu. Goldsby'nin reşit olmayan kız kardeşi de Munger'ın cinsel saldırısına uğramıştı. Ancak Munger, tecavüz ettiği çocuğun ağabeyiyle konuştuğunu bilmiyordu. Munger, tüm suçlarını Goldsby'ye itiraf etti.



Goldsby, daha fazla dinlemek istemediğini söylediği halde Munger durmadı. Sonunda Goldsby, Munger'a saldırdı, onu öldüresiye dövdü. Yaralanan Munger, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü.

25 yıl hapis cezasına çarptırılan Goldsby, "Beni onunla aynı hapishaneye koyan sistemin kurbanıyım" diyerek açıklamada bulunmuş. Allah'ım kimseye böyle bir şey yaşatmasın, böyle sapıkları dünyanın her yerindeki çocuk, kadın ve canlılardan uzak tutsun.



EN ÇOK LAHMACUNUN KALORİSİ ARAŞTIRILMIŞ

Ülkece lahmacun problemini çözemedik. Yemekten keyif alıyoruz ancak kilo almaktan da korkuyoruz.



Uzmanlar lahmacun için 'Azı karar, çoğu zarar' açıklamasında bulunuyor.



Bu yıl internette yiyeceklerin kalori sorgulamasında lider, lahmacun olmuş. İnce hamurlu 190, kalın hamurlu 230 kalori... Hep Canan Karatay yüzünden. Birçok yiyeceği bize öcü gibi gösterip "Sakın yemeyin" deyip lahmacuna müsaade edince milletin ayarları bozuldu.



FETHİYE'DE MÜZİK FESTİVALİ

Müzikseverlerin ajandalarına not almaları için bir festival paylaşmak istiyorum: Fethiye Müzik Festivali...



Festival, 14-15-16 Ağustos'ta Aksazlar Koyu'nda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Üç gün boyunca birbirinden başarılı sanatçıların sahne alacağı etkinlikte misafirlere kamp seçeneği de sunuluyor.