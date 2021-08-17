ÖMER KARAHAN

Youtube'da elde ettiği popülerlik ile şarkıları milyon dinlenen Irmak Arıcı'nın trafikte sergilediği davranış hepinizin malumu... "Sen bana nasıl korna açarsın, Allah'ın eziği" dedikten sonra adamın suratına defalarca tükürdü Arıcı... Hiçbir toplumda kabul görmeyecek, adabı muaşeretten uzak bir eylemin bu kadar iştah ve övünçle bir genç kız tarafından tekrarlanması gerçekten acı...



Olayın ardından sessiz kalıp yeni bir çalışmasını Youtube'a koyan Arıcı, daha önceki geri dönüşleri alamayınca ekibi paniğe kapıldı, "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mobese görüntülerini aldık, inceleniyor. İzlediğiniz, görüntülerin sadece son bölümü. Yasal süreci başlattık" açıklaması ile çırpınıyor. Yahu diyelim ki hiçbir şey göründüğü gibi değil; sonuç birisinin yüzüne tükürmek mi olmalı? Siz bu hakkı kendinizde görüyor musunuz? Bu ne biçim bir akıl tutulmasıdır!



Sabun köpüğü şöhretinin ellerinden kayıp gitme korkusu Arıcı'yı köşeye sıkıştırınca yeni bir çıkış peşine düşüyor. Olayın bu denli bir infial oluşturacağını bilmiyordu tükürükler kraliçesi... Sakarya'da sahne alacağı mekanda şarkısı çaldığı sırada Arıcı, sahnede hareketsiz, playback şarkısına eşlik etmeden sağa sola sallanmaya başladı. Bu da tükürük kadar anlamsız bir durumdu! Mekan sahipleri seyircilerin tepki göstermesi ile Arıcı'yı sahneden indirdi. Arıcı'nın müthiş ekibi yine devreye girerek bu sefer de "Yolda gelirken panik atak yaşadı, sonra telafi ederiz' yalanına sığınmakta çare buldu. Aslında hepsi bir tezgahtı. Tükürüğün faturasının para kazandığı Youtube'da çakılmasına neden olacağını kestirememişti Arıcı... Sahnede panik atak travması ile durumu toparlamak, insanların 'Çok üstüne gittiler, yazık' algısını yaratmak istedi. Ama yemezler!

'Bugüne dek arkamda kimsem yok, buralara tek başıma geldim' nidası ile dolaşan Arıcı çok üzülme, artık arkanda sayısını kestiremeyeceğin kadar dostun var: Lamalar. Bugüne dek savunma sistemi olarak tükürüğü kullanan lamalar, senin bunu saldırı sisteminde kullanmana hayran kalmışlar, 'Irmak'ın askerleriyiz' pankartı ile seni bekliyorlarmış.



Ege'ye gitmeden şehirde yaz modu

Büyükçekmece sahilde denize sıfır konumda, kumun üzerinde gün batımı keyfi deneyimi hiç aklıma gelmezdi doğrusu... Geçenlerde Mio's İstanbul Restaurant'a gittim. İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda Bodrum, Göcek, Çeşme hattına gitmeden kendinizi tatil modunda hissedebileceğiniz bir yer. Mio's İstanbul yalnız günbatımı için değil, kahvaltıdan DJ performanslı gecelere kadar farklı hizmet sunuyor. Şehirden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenlere duyurulur.



Siirt için büyük kazanım

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ni hayata geçirenler ve bu yılın jüri üyeleri; festivalin sinemaya ve Siirt'e katkılarının neler olduğu yönünde görüşlerini dile getirdi. Jüri başkanı Cemal Okan, "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesinin sinemayla buluşması çok önemli" dedi. Gerçekten öyle, bu festivallerin süreklilik kazanması, sinema sektörü ve bölge adına önemli bir kazanım...



Tatilde nereye gittin, ne yedin?

Tatilden dönen eş-dost ile yapılan en güzel sohbetler arasında 'Nereye gittin ve ne yedin?' kısmı yer alıyor. Benim de en çok sevdiğim sohbetler hep yeme-içme üzerinedir. Hafta sonu tatilden dönen arkadaşlar Bodrum Türkbükü'nün en eski balık restoranı Atılay Balık ve imza ürünlerini anlattı... Hepsi, sadece Atılay Balık'a ait olan levrek lokum, yoğurtlu çıtır biber, özel turşu ve görüntüsü acı biber olan ama acı olmayan atomdan söz ediyor. Atomu görenler, anlık bir korku yaşadıklarını da dile getiriyor...