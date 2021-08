ÖMER KARAHAN

22 yaşında, A Milli Takımı'nda oynama onuruna erişmiş ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray'da forma giyen bir isim Kerem Aktürkoğlu… Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 61. dakikasında ise sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Marcao, takım arkadaşı Kerem'e önce kafa, sonra yumruk atarak unutulmaz bir skandala neden oldu. Şaka gibi gerçekten… Genç bir milli sporcu, milyonların gözü önünde takım arkadaşı tarafından kafa ve yumruk yiyor. Korku ve şaşkınlığı yüzüne yansımış hali, çok üzücüydü…



Marcao'nun hareketinin sebebi her ne olursa olsun büyük bir terbiyesizlik! Fatih Terim gereken cezayı elbet keser ama Kerem Aktürkoğlu'nun yaşadığı özgüven kaybının kuru bir özür ile geri gelmesi kolay değil…



Türkiye-Fransa ortak yapımı proje geliyor

Türkiye uzun yıllardır, dünyada Amerika'dan sonra en çok dizi ithal eden ülkesi konumunda... Yüzlerce ülkeye ihraç ettiğimiz dizilerimizle milyon dolarlık bir sermayenin sahibi olmakla kalmıyor, aynı zamanda kültür endüstrimiz de büyük bir ivme kazanıyor. Dünyada ülkemize ve yapımlarımıza olan ilgi sürekli artıyor. Geçen gün menajer Hasan Güngör ile konuştum.



Güngör, kariyerini yönettiği oyuncuları ile birlikte yeni bir projeye yelken açtıklarından bahsetti. Geçtiğimiz aylarda Pakistan'da yaptığı reklam anlaşmasıyla yurt dışındaki projelerini hızlandıran Güngör, "Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Amerika en popüler olduğumuz yerler olarak biliniyor. Fakat Batı Avrupa ve Amerika'da da oldukça trend işlerimiz var. Ben de yeni dönemde hem yapımcı olarak hem de oyuncularımı yönlendirerek dünyanın en büyük platformlarında yer alacağız" dedi. Asıl bombayı ise sona sakladı Hasan Güngör… Dünyanın en büyük platformları arasına katılan ve 2022'de ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan Disneyland için Türkiye-Fransa ortak yapımı bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı.



Serenay Sarıkaya taklidi gibi

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra magazin sayfalarından düşmez oldu. Her yaptığı açıklama, her adımı yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşının partisinde giydiği mayo şort kombinli pozları da nereye baksanız karşınıza çıkıyordu.



Yalnız pozlarda dikkatimi en çok çeken şey; duruş ve tarz çalışılmış bir Serenay Sarıkaya kopyası gibiydi. Sizce de öyle değil mi?



Herkes buradan fotoğraf paylaşıyor

Tatil sonrası yeme-içme sohbetleri kaldığı yerden devam ediyor. Aile işletmesi ve evlerinin bahçesinde bulunan ağaçlarda yer alan ürünlerle misafirlerine kahvaltı deneyimi sunan Gündoğan'daki Quzine Kahvaltı Evi, herkes tarafından konuşuluyor.



Sosyal medyada kime baksam kahvaltı için burada fotoğraf paylaşıyor. Kabaklı börek, peynir-reçel çeşitleri ve taze mandalina suyu herkesin favorisi...



Sevimli dostların şıklık yarışı

Moda herkes için önemli… Bu durum sevimli dostlarımız için de geçerli… Geçenlerde Gelişim Tekstil'in ikinci kuşak temsilcisi Gülfem Yavuz ile tanıştım.



Kurduğu Cream Grey markası ile minik dostlarımız için çok şık tasarım giysi ve aksesuarlar hakkında yaptığı çalışmalardan bahsetti. İş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismin de dostları için sıklıkla alışveriş yaptığını öğrendim.