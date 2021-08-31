ÖMER KARAHAN

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve yüzlerce mühendis, yazılımcı, teknisyen, personel, stajyer ve daha birçok alanda görevliyle poz verdi.







Fotoğraftaki herkesin yüzünde haklı bir gurur ifadesi ve başarmış olmanın mutluluğu vardı.

Fotoğraftaki kadın sayısı da bir hayli fazla... Bu durum, yaşanılan gururu daha da perçinliyor. İşte güçlü Türkiye, işte gençlerin vizyonu... Fotoğrafa bakarken insan kendini alamıyor.







Diğer yandan aklıma yurt dışına giderken yaşadıkları mutluluğu sosyal medyalarında paylaşan gençler geldi. Eğitim aldıkları alanlar yerine, pizzacıda kuryelik, benzincide pompacılık, evlerde bebek ve yaşlı bakıcılığı yapanları düşündüm. Tabii ki altında farklı bir niyet yatmadığı sürece bu işler de çok değerli... Ama yurt dışına giden gençlerin hep 'öteki' olarak oralarda tutunma mücadelesi vermesi acı...

Türkiye'de böyle büyük imkanlar varken oralarda beyhude zaman harcayan gençlerin vizyonunu anlamak mümkün değil...







Yüreğine sağlık

Türk halk müziği ozanı Uğur Işılak, 'Azerbaycan Türkiye'dir' isimli bir eser yazdı. Işılak'ın, sözü ve müziği kendisine ait olan ve kendine özgü tarzıyla seslendirdiği eseri dinlerken sözlerindeki derinliğe kapılmadan edemiyor insan... Aynı kökün dallarıyız / Meşrebimiz, huyumuz bir / Ay yıldızın allarıyız / Bayrağımız, soyumuz bir. Yüreğine sağlık Işılak!







Sevimli dostlarımız için sosyal sorumluluk projesi

Zor şartlar altında olan canlılar için canla başla çalışan, bugüne kadar birçok canın hayatına dokunan, bir isim oyuncu Melek Şahin... Oluşturduğu Melek Hareketi ile farkındalık mücadelesini sürdürüyor. Cream Grey markasının kurucusu Gülfem Yavuz ile Melek Şahin'in ortak bir sosyal sorumluluk projesi için çalışacaklarını öğrendim. Sevimli dostlarımız için yapılan her şey çok kıymetli... İkisini de alkışlıyorum.







'Aşkın Sayfası'na Azeriler'den tam not

Eskiden beri tanıdığım gazeteci büyüğüm Habib Babar, 'Aşkın Sayfası/Ağlama Gülüm' isimli albümüyle Azerbaycan'da büyük bir çıkış yakalamış... Tebrik etmek için kendisiyle konuştum. Akademi Müzik Prodüksiyon etiketiyle ilk albümünü piyasaya süren Babar, 'Amandır Evlenmeyin' isimli Azeri şarkısına yoğun istek üzerine Azerbaycan'da klip çekeceğini söyledi.







Tekniğini Avrupa'ya satıyor

Mohaç Rıza Köseoğulları, liderlik üzerine kişiye özel yaptığı projelerle Türkiye sınırlarının dışına çıkarak bir ilke imza atıyor. Fasilitasyon (kolaylaştırma) özellikle dijital fasilitasyon, kişilerin yenilikçi ve hızlı stratejiler üretmesine olanak sağlıyor. Köseoğulları, geleneksel yöntemlerin aksine "Bu süreçte öğrenme ve düşünme asla durmaz" diyor ve ekliyor: "Sorumluluk duygusu, adanmışlık var ise başarı sizin en büyük hizmetkarınız olur."