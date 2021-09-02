ÖMER KARAHAN

Hani 'Sözün bittiği yer' denir ya... Duyduğum andan beri kendime gelmekte zorlanıyorum desem yeridir... Farklı mekanlarda onlarca sanatçı konser veriyor ve yeni normale geçtiğimiz günden itibaren seyirci bu konserlere de oldukça rağbet gösteriyor. Konser alanlarına da birkaçı hariç dışarıdan yiyecek-içecek ile girilmesine müsaade edilmiyor. İçeride olan işletmelerden bir şeyler almanıza izin veriliyor. Ayrıca çoğunda da alkol tüketimi yasak...



Şimdi sıkı durun! Son günlerde kiminle konuşsam konserlerde alkollü olan insan sayısının fazlalığından bahsediyorlar. 'Yahu bu nasıl olabilir?' diye soruyorum... Meğer bazı insanlar konsere giderken kolonya şişeleri ve dezenfektan fıs fıslarını boşaltıp içine alkol koyuyorlarmış. Güvenlik görevlileri de dezenfektan ve kolonya sanıp içeri alıyormuş.

Gerçekten sözün bittiği yer, ne diyeyim...



NE GEREK VAR ALEVLİ DAVUL ŞOVUNA!

Haberi okurken hiç şaşırmadım. O kadar şovu seviyoruz ki, bunu hayatımızın her anına sokmak için birbirimizle yarışır haldeyiz. Haber Şanlıurfa'dan...



Davulcu M.A., şov için davuluna kolonya döküp çakmakla yaktı. Başka bir çalışanın da alevlere kolonya dökmesiyle birlikte bu kez M.A.'nın gömleği tutuştu. Yahu ne gerek var davulu yakmaya, alevli davul şovuna? Yıllar önce alevli meyve ile başlayan bu çağdışı zihniyetten ne zaman kurtulacağız, bilemiyorum.



EN İYİ 175'İNCİ ÜNİVERSİTE TÜRKİYE'DE

Filozof Farabi'nin adını taşıyan Kazakistan'ın en iyi üniversitesi Al Farabi'nin resmi temsilciliği Türkiye'de açılıyor. Özova Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Kazakistan Fahri Konsolosu olan Murat İçcan, Al Farabi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ile Kazakistan'da resmi protokol imzaladı.



World University Rankings sıralamasında dünyanın en iyi 175'inci üniversitesi olan Al Farabi Üniversitesi, İstanbul'da öğrenci kayıtlarına başladı. İlk senesinde 500 öğrenci hedefleyen üniversite, ilerleyen yıllarda büyüyen kampüsleri ile Türkiye'nin lider üniversiteleri arasına girmeyi planlıyor.



YILLAR SONRA YOLLARI ALBÜMDE KESİŞTİ

Rubato, sahne ve albüm kayıtlarında uzun yıllar birlikte çalıştıkları Sezen Aksu'nun şarkılarını bu kez kendi yorumlarıyla bir albümde topluyor. Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, kariyerlerinin beşinci stüdyo albümü 'Rubato / Sezen Aksu Şarkıları' albümünün ilk teklisi 'Tutuklu'yu Bayhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.



Sezen Aksu şarkıları yıllardır birçok sanatçı tarafından söyleniyor ve söylenmeye de devam edecek. Ancak Aksu'nun şarkılarını Rubato'ya emanet etmesi grubun hem işlerini iyi bilmesiyle, hem de işi ehline teslim etmesi ile doğru orantılı...