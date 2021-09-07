ÖMER KARAHAN

Epeydir övgüler duyuyordum Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hakkında... Geçtiğimiz günlerde kendisiyle bir araya geldim... Gerçekten çok samimi ve doğal biri... AK Partili olmasına rağmen, farklı partilerin seçmeninin de sevgisini kazandığı için büyük bir oyla Şile'de seçimi kazandı. Şile halkı ve misafir olarak ilçede bulunan herkes İlhan Ocaklı'ya teveccüh gösteriyor. Konuştuğum herkes Ocaklı'nın göreve geldiği günden bugüne gece-gündüz, hafta sonu demeden Şileliler için koşturduğunu anlatıyor ve şöyle de ekliyorlar:

"Başkan tatil nedir bilmiyor!"



Yapılması için talimat verdiği işleri, plakası farklı araçlarla gidip sessizce takip eden, belediyenin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımları sosyal medya hesaplarında paylaştırmayan, kalender bir yurdum insanı İlhan Ocaklı... Gençlerle de iletişimi oldukça yüksek. Ayrıca çok da hayvansever biri.

Hal böyle olunca Şile'de yaşayanlar veya oraya turist olarak gidenler, Ocaklı'nın hizmetlerinden çok memnun. Ve Şile, yalnız yaz sezonunda değil, kışın da misafirlerini ağırlıyor 'Dört mevsim Şile' mottosuyla...

İstanbul'un tek mavi bayraklı plajının olduğu Şile, yaz dışında diğer mevsimlerde de tabiatı, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve gastronomisi ile öne çıkıyor.



Şile ve belediyesi hakkında anlatılacak çok şey var ancak başkanla konuşmamız sonrası birkaç notu sizinle paylaşmak istiyorum...

Şile Spor Akademisi ise toplam 15 branşta, Şile ve Ağva'da açık/kapalı toplam 15 ayrı lokasyonda, bin 280 aktif öğrenciye, 32 kişilik eğitmen kadrosuyla haziran, temmuz ve ağustos aylarında spor eğitimi vermiş.

Ve kışın da genç sporcuların yetişmesi için spor faaliyetleri devam edecek. Şehrin kalabalığından bunaldığınız ilk anda yeşilin ve mavinin iç içe olduğu Şile'ye gitmenizi öneririm.



SULTANLARA YARAŞIR...

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle eşi Haseki Hürrem Sultan için, Mimar Sinan'a 16. yüzyılda Ayasofya'nın yanına, 532 yılında tamamen yıkılan tarihi Zeuksippos Banyoları'nın bulunduğu yere inşa ettirilen Hürrem Sultan Hamamı, Türkiye'deki en büyük tarihi hamam olma özelliğini taşıyor. Osmanlı ruhunun modern zaman ihtiyaçlarıyla uyum içinde sunulduğu Hürrem Sultan Hamamı, restore edildiği günden beri büyük ilgi görüyor ve dünyanın dört bir yanından gelen konuklarına 'Sultanlara yaraşır' bir gün yaşatıyor.



Özel eğitimli uzman tellak, natır, masör ve masözlerin hizmet verdiği hamamda; Hürrem Sultan'ın en sevdiği çiçek olan erguvan geleneği devam ettiriliyor. İçeriye girdiğiniz andan itibaren sizi, özel üretilmiş erguvan esanslı koku karşılıyor ve hamam deneyiminize eşlik ediyor. Hürrem Sultan Hamamı için üretilen, Osmanlı usulü altın kaplama hamam tası, peştamal, kese ve özel zeytinyağı sabunu gibi sadece dönemin en seçkin kişilerine sunulan hamam aksesuarları da ritüeller halinde konuklara sunuluyor. Dediğim gibi sultanlara yaraşır bir deneyim...



OLAY MODEL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dünyanın ilk muhafazakâr top modeli Halima Aden, 10 ay önce kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığı gerekçesiyle modelliğe ve podyumlara veda etmişti.



Aden, Türkiye'den çıkan global moda markası Modanisa'nın davetini kabul etti. Moda dünyasının ünlü ismi, iki yıl boyunca firmanın global marka elçisi olarak milyonlarca Müslüman kadına ilham verecek. Olay model Modanisa ile iş birliğinin detaylarının açıklanacağı dünya lansmanı için 14 Eylül'de İstanbul'a gelecek.



DÜNYACA ÜNLÜ DJ İLE AÇILIYOR

İstanbul'un büyüleyici manzarasını en çok yansıtan mekanların başında gelen Kuruçeşme Boaz, kapılarını 9 Eylül'de açıyor.



Dünyaca ünlü DJ Adam Port'un performans sergileyeceği Boaz, pandemi kuralları gereği gecede yaklaşık 400 kişi ağırlayabilecek.



Mekanın işletmeciliğini yeme içme sektörünün tanınmış isimleri Turgay Yıldız, Cengiz Atasoy, Fatih Yurtyeri ve Erdinç Ağırbaş yapıyor.