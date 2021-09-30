ÖMER KARAHAN

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Erkan Karadeniz adlı yarışmacıya "Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?" sorusu soruldu. Yarışmacı, soruyu cevaplarken sesli düşünüp, Paris'in yüzyıllar önce devrim yaptığına ve insan hakları bildirgesi yayınladığına dikkat çekerek giyotinle idam vahşetinin günümüze yakın bir tarihte olamayacağını belirtip şıklardaki günümüze en uzak tarihi seçti.



Karadeniz, doğru cevabın '1977' olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Yarışmacının yaşadığı şok karşısında sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise "Daha önce, '1956 yılında Afrika'dan getirilen siyahinin, kafes içinde halk önünde sergilendiği ülke hangisidir?' şeklinde bir sorumuz olmuştu. Bu sorunun doğru cevabı Belçika'ydı. O yarışmayı takip etmiş olsaydın, Belçika'nın Fransa'ya yakın olmasından dolayı bu sorunun cevabı için 1977 şıkkını seçebilirdin" diye konuştu.

Aslında İmirzalıoğlu ders niteliğinde derin bir cevap ve tarihi bir hatırlatmada bulundu seyirciye.



BÜYÜK YANILGI

Bu yarışmacı özelinde değil tabii ama maalesef günümüz gençlerinin birçoğu Batı sevicilerle aynı düşünceye sahip... Ülkesinin dünü ve bugününe hakim olmayan, sosyal medyadaki algılarla belli bir bakış açısına sahip olmaya çalışan bir neslin, sadece yarışmalarda değil hayatın içinde de böyle şaşkınlıklar yaşaması çok doğal... Tarihimizi ve bugünümüzü iyi özümseyip milli bekamızın farkına varmalıyız. Batı seviciliğiyle veyahut çocuk bakıcılığı gölgesi altındaki beyin göçleri ile ülkemize sırt çevirmemeliyiz.

Gözlerimizi kapatıp geçmişten bi haber olup bazı ülkelere bazı durumları konduramamak büyük bir yanılgı... Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde veya dünyanın birçok 'medeni' sayılan ülkesinde zalimlikler diz boyu... Çok uzağa gitmeye gerek yok, daha dün Yunan askerlerinin genç-yaşlı, bebek-çocuk, kadın-erkek demeden denizde ufacık bir botla hayata tutunmaya çalışan mültecilere neler yaptığını, botlarını nasıl batırdığını unutacak mıyız? Veya İsrail'in Filistinlilere yaptıklarını... Suriye'yi, Somali'yi, Arakan'ı...

Herkes Türkiye değil ki, dünyanın neresinde mazlum, mağdur, garip varsa yanına koşsun... Şükürler olsun ki böyle bir ecdadın torunları, böyle şanlı bir milletin bireyleriyiz. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Sözde medeni ülkelere laf söyletmeyen Batı seviciler bunu akıllarından çıkarmasın.



KİMİ ARARSAN ORADA!

Son günlerde Boğaz hattı, özellikle hafta sonu oldukça yoğun... Birçok yeni işletmenin oyuna dahil olmasıyla gezen tayfanın uğrak adresleri de değişiklik göstermeye başladı haliyle... Sosyal medya paylaşımlarında son günlerde kimi görsem Kuruçeşme parkının karşısındaki Lux Bakery'den görüntüler atıyor. Küçük sevimli bir dükkan, mimari detayları kadar mutfağı ile de konuşuluyor.



Özellikle Büşra Sevinç'in pastaları herkesin dilinde... Sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok insan ya mekana gidiyor ya da oradan eve sipariş veriyor.



TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ

Sinemaların açılmasıyla vizyonda hareketlilik başladı. Yeni projeler art arda takvimlerini açıklıyor. Bunlarda birisi de yarın vizyona girecek olan 'Müfreze'... Etnik köken ayırmadan vatan uğruna her tür fedakarlığın yapılabileceğini anlatmak amacıyla TSC Medya tarafından hazırlanan 'Müfreze'de İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Deniz Oral ve Rabia Yalçın gibi oyuncular rol alıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, yapımcılığını ise Sinan Taşçı üstleniyor. Filmde; Türk askerinin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için yaşadığı kahramanlık öyküsü anlatılıyor.