İmparatorluk fabrikası

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'; yeni dekorları ve hikayesiyle, yenilenen kadrosuyla dönüyor. 250 kişilik sanat ekibi, üçüncü sezon için aylar öncesinden hummalı bir çalışma yürüttü. Avrupa'nın en büyük platosuna kurulan dizi setine yeni kaleler ve şehirler inşa edildi, Osman'a 500 metrekarelik otağ yapıldı. Kostümler için 85 bin metre kumaş-deri kullanıldı. Su altı çekimleri 10 dalgıç eşliğinde yapıldı

Çarşamba akşamlarına damga vuran atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', 6 Ekim'de üçüncü sezona merhaba diyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonu için aylar öncesinden hummalı bir çalışma yapıldı. Riva'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük platosunda çekimleri yapılan dizinin setini ziyaret ettim ve 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için yapılan hazırlıklara şahit oldum. Üçüncü sezonda da ezberleri bozmaya ve cihan imparatorluğuna uzanan yolculuğuna devam eden dizi; yeni hikayesi, yeni oyuncuları ve yeni mekanları ile bu yıl da seyirciyi ekrana kilitleyecek.



5 BİN MOBİLYA VE AKSESUAR ÜRETİLDİ

250 kişilik sanat ekibi ayrıca binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak ve yaydan oluşan döneme ait silahlarla birlikte 5 bin adet mobilya, günlük eşya ve aksesuar üretti.

