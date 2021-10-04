İmparatorluk fabrikası

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Kuruluş Osman'; yeni dekorları ve hikayesiyle, yenilenen kadrosuyla dönüyor. 250 kişilik sanat ekibi, üçüncü sezon için aylar öncesinden hummalı bir çalışma yürüttü. Avrupa'nın en büyük platosuna kurulan dizi setine yeni kaleler ve şehirler inşa edildi, Osman'a 500 metrekarelik otağ yapıldı. Kostümler için 85 bin metre kumaş-deri kullanıldı. Su altı çekimleri 10 dalgıç eşliğinde yapıldı
Çarşamba akşamlarına damga vuran atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', 6 Ekim'de üçüncü sezona merhaba diyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonu için aylar öncesinden hummalı bir çalışma yapıldı. Riva'da bulunan ve Avrupa'nın en büyük platosunda çekimleri yapılan dizinin setini ziyaret ettim ve 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için yapılan hazırlıklara şahit oldum. Üçüncü sezonda da ezberleri bozmaya ve cihan imparatorluğuna uzanan yolculuğuna devam eden dizi; yeni hikayesi, yeni oyuncuları ve yeni mekanları ile bu yıl da seyirciyi ekrana kilitleyecek.
5 BİN MOBİLYA VE AKSESUAR ÜRETİLDİ
250 kişilik sanat ekibi ayrıca binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak ve yaydan oluşan döneme ait silahlarla birlikte 5 bin adet mobilya, günlük eşya ve aksesuar üretti.
16 SÜRPRİZ KARAKTER
Yeni sezonda Serhat Kılıç
, Yıldıray Şahinler
, Rüzgar Aksoy
, Şeyma Korkmaz
, Serdar Kayaokay
, Melis Gürhan
, Gizem Kala
, Can Bartu Arslan
, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç; canlandırdıkları sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.
AFIŞE BEĞENİ YAĞMURU
'KURULUŞ Osman'ın yeni sezon afişi, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Afişte Osman Bey'in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey
, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru'nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.
SU ALTI ÇEKİMLERİNDE EKİBE 3 ZODYAK, 2 TEKNE 10 DALGIÇ EŞLİK ETTİ
Fragmanlarda ve birinci bölümde yer alan su ve su altı aksiyon çekimleri; İstanbul Ağva ve Şile'deki akarsularda gerçekleştirildi. 10 gün süren çekimlerde 15 kişilik profesyonel su altı çekim ekibi, Kuruluş Osman reji ekibine eşlik etti. Oyuncular 10 gün boyunca saatlerce su altında kalırken, su altı aksiyon sahnelerinde güvenlik amaçlı üç adet zodyak, iki tekne ve 10 kişilik dalgıç ekibi oyunculara ve ekibe eşlik etti.
HARMANKAYA KALESİ VE TEKFUR SARAYI İNŞA EDİLDİ
'KURULUŞ Osman'ın üçüncü sezonu için Harmankaya Kalesi ve şehri, Bilecik Tekfur Sarayı ve Turgut Bey Obası inşa edildi. Osman Bey'in obası da baştan aşağıya yenilenirken, Söğüt, İnegöl Kalesi ve dizinin diğer mekanları da revize edilip büyütüldü. Harmankaya Kalesi ve şehri, 20 bin metrekarelik alana kuruldu. Kalenin içerisine meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, kale evleri, surlar ve kuleler inşa edildi. Bilecik Tekfur Sarayı ise 5 bin metre kapalı mekanda saray, kabul salonu ve odaları ile sıfırdan yapıldı.
OSMAN BEY'E DEV OTAĞ
KAYI Obası aksesuarları ile revize edilirken, Osman Bey'e devasa bir otağ yapıldı. İçinde 200 metrekarelik Bey makamı, 300 metrekarelik iki odanın bulunduğu üç bölümlük otağ, 500 metrekareden oluşuyor. Bey makamında 4 ahşap direk yer alırken, otağın 5 ahşap kapısı bulunuyor. Otağın içine ahşap kaplama, süsleme ve el boyamaları yapıldı. 500 metrekarelik halılar da özel dokundu. Ayrıca Kayı Obası dışında Turgut Bey için de 25 çadırlık yeni bir oba inşa edildi.
70 BİN METRE KUMAŞLA 100 KOSTÜM DİKİLDİ
20 kişilik kostüm ekibi, dizinin ana oyuncuları için 100 kostüm dikti. Döneme ait kostüm ve zırh üretimi için 50 bin metre eskitilmiş kumaş ve 20 bin metre deri kullanıldı. Sanat ekibi dekorlar ve aksesuarlar için de 10 bin metre kumaş, 5 bin metre deri ve post kullandı.