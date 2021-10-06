ÖMER KARAHAN

Kadıköy'de kozmetik ürünlerin satıldığı bir mağazanın mama reyonunu kendine mesken tutan Nokta isimli kedi, son günlerde herkesin dilinde... Sosyal medyada 'Noktazedeler' diye paylaşımlar art arda sıralanıyor. Nokta, kendince geliştirdiği bir taktik sayesinde adeta mamaya doyuyor.



Reyon önünde kılıktan kılığa giren tatlı kedi, bazen topallıyor, bazen sürünüyor, bazen de hasta gibi miyavlıyor. Müşteriler ise reyon önünde acınası halde gördükleri bu kediye bir paket mama almadan geçemiyor.



Reyonun önünde mamalara bir bakışı var ki Nokta'nın, yürekleri dağlıyor... Türkiye'de dolandırıcılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Sülün Osman, Güney Zobu, Banker Kastelli, Selçuk Parsadan, Titan Kenan, Jet Fadıl ve Tosuncuk gibi isimlerden sonra aralarına artık Nokta'yı da koysak yeridir.



KAFAMDA DELİ SORULAR

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ve MESAM üyesi bir grup, Birgün Gazetesi binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Ergül ve üyeler; siyah çelenk bırakıp başta Birgün gazetesi olmak üzere Sol Haber, Halk TV, Tele 1, Cem TV gibi yayın organlarını, yaptıkları 'Arif Sağ ve Cahit Berkay MESAM'dan ihraç edildi' yalan haberinden ötürü kınadı... Ancak yalan haberi manşetlerine taşıyan bu organlar, doğru haberi küçücük dahi olsa veremedi. Hatta haber, kapılarının önüne gelmiş olsa dahi...



Hadi yayın organlarını geçtim, böyle bir şeyin olmadığını niçin Arif Sağ ve Cahit Berkay duyurmadı? Arif Sağ, MESAM seçiminde yaşadığı hezimet sonrası başkanlığı kaybedince içine mi kapandı? Cahit Berkay böyle bir şeyin olmadığını MÜYORBİR Genel Kurulu sonrası niçin yaptı? Birgün'de yazılar yazan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen mi böyle bir tezgah kurdu?

Yine müzik meslek birlikleri, yine aynı isimler ve yine kafamda deli sorular...



TÜRKİYE- KOSOVA ORTAKLIĞINDA EĞİTİM PROJESİ

Türkiye'nin eğitim sistemi üzerine yabancı ülkelerden övgüler devam ediyor. Son olarak Kosova'da eğitim alanında Türkiye ile ortak projeler yapılacağı duyuruldu.



Kosova Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Arberie Nagavci, Tarabya İngiliz Okulları yerleşkesinde, Horizon Eğitim Grubu Başkanı Mehmet Gültekin'in misafiri oldu. Kosova ile Türkiye arasında ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağları temelinde güçlü ilişkiler olduğunu vurgulayan Nagavci, yakın dönemde ortak projelerin olacağını söyledi.



ÖZGE'NİN CESARETİNE ALKIŞ

Kanun sanatçısı olan Özge Doğru, şimdilerde yeni single çalışması 'Esaret'i dinleyicilerle buluşturdu. Doğru, aslında cesaret isteyen bir iş yaptı ve müziğin dijitalleştiği, hatta Batılılaştığı bir dönemde daha özümüze yakın bir pop şarkı hazırladı.



Doğru, şarkının içinde yer alan elektro kanunlu bölümleri de kendisi çaldı. Ortaya da keyifli bir iş çıktı.