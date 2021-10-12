ÖMER KARAHAN

Son günlerin en ilginç tartışmasını sizlerle paylaşıyorum: 'Muhtar' tartışması... Şöyle ki; Ataşehir'de 'Eğlencenin muhtarı' sloganıyla The Muhtar isminde bir gece kulübü yer alıyor. Ancak mekanın isminden ötürü muhtarların öfkeli olduğunu öğrendim...



İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, "192 yıllık güzide bir kurumun adının gece kulübünde kullanılmasını şiddetle kınıyor ve tabelanın en kısa zamanda indirilmesini bekliyoruz" diyor.



Türkiye'nin birçok yerinde, emekli muhtarların açtığı, 'Muhtarın Yeri' isimli sosyal tesislerin olduğunu da belirten Delibalta; alkol satışının olmadığı restoranlar ile bu eğlence mekanının birbirleriyle örtüşmediğini belirtiyor.

Bu tabela krizi yüzünden onlarca muhtar, federasyonu arayıp şikayetçi de olmuş... Bakalım bu kriz önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlanacak?



YALÇIN PROVOKASYON YAPARAK AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR!

İki gündür Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın ödül gecesi yaşadığı gerginlik yazılıp çiziliyor. Tabii hemen sosyal medyada algı timi devreye giriyor ve Tamer Karadağlı linç ediliyor.

Karadağlı, olayın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bir anda HDP milletvekilleri tarafından sahip çıkıldı... Bu politik bir duruş, dün bir arkadaşı da 'Burası zaten politik bir festival, biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz' dedi.



Yani festivalin sanatla alakası yok." Karadağlı şöyle devam etti: "Nihal Yalçın'a Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum belli... Polisimize, askerimize kurşun sıkan PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'a terörist başı PKK'ya terör örgütü diyebiliyor musun?" Belli oyuncular sırf bu tarz provoke edici tavırları ile ayakta durmaya çalışıp belli bir zümreye şirinlik yaparak hayatını idame ettiriyor. Yalçın'ın o geceki ilkokul müsameresinde heyecanlanan çocuk tavrı ve yapmacıklığı gibi...

Yalçın, pişman olacakken bir de Karadağlı'nın taklidini yapıp paylaşım yapıyor.

Gerçekten yazık!



CAZ DA VAR ROCK DA!

Erdal Kaplanseren, enstrümantal bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'u çıkardı. Ağırlıklı olarak Batı çalgılarını orkestra düzenlemeleriyle oluşturan Kaplanseren, Anadolu motiflerini barındıran ezgileriyle dinleyiciyi zaman yolculuğuna çıkarıyor.



Şarkılarda yer yer caz, rock ve klasik müzik tınıları duyuluyor. 80'lerin İstanbul'unu anlatan filmlerin müziklerini anımsatan albüm şarkılarından en hüzünlü olanı ise Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen bestelenen '1938'.



GÜZEL UYUM

Batu Akdeniz, Pamela ile birlikte seslendirdiği 'Başka Bir Gün' şarkısını yayınladı. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının nostaljik sound'u, melankolik sözleri dikkat çekici... Şarkıda Akdeniz ile Pamela'nın uyumu da oldukça iyi...



Alternatif müzikte bu yenilikler müzik dünyası için oldukça sevindirici...