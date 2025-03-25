ÖMER KARAHAN

Raif Dinçkök, doğum günü partisinde tanıştığı Seda Boyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı, Boyraz'ın eski aşkına attığı mesajlar yüzünden geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Dinçkök, sevgilisi Boyraz'ın telefonunda eski aşkı ile mesajlaştığını yakalayınca ilişkiyi kavga gürültü noktalamıştı. Seda Boyraz, ayrılık sonrası hiç vakit kaybetmeden Dinçkök ile aşk yaşarken mesajlaştığı eski sevgilisine geri döndü.

Boyraz'ın eski aşkının Amerikalı Türk işadamı Ercüment Müftahi olduğu ortaya çıktı. Müftahi, bayram tatili için Türkiye'ye geldi. Çift, Ramazan Bayramı'nı Yunanistan'da birlikte karşılayacak. Bayram sonrası Müftahi sevgilisi Boyraz ile Amerika'ya dönecek. Müftahi'nin barışma hediyesi olarak Seda Boyraz'a lüks bir cip hediye ettiği konuşuluyor.



DÜNYA MİRAS LİSTESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Antalya'da ortaya çıkan, üzerinde 'Bismillah' yazısı bulunan mermer için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi de rapor yayınladı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde bulunan mermer işletme sahasında inanılmaz bir olay yaşanmış, mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin ilgisini çekmişti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça 'Bismillah' yazısı olduğu görüldü. Mermer plaka incelenmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi ile Süleyman Demirel Üniversitesine gönderildi.

Burada bilim insanları Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Emin Çiftçi, Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında ilginç bir keşif gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi yaptıkları teknik analizler sonucunda, bu mermerin yüzde 100 doğal oluştuğunu ve mucizevi olarak meydana geldiğini, tam 200 milyon yıl önce dünya henüz tek kıtayken Avrupa ve Amerika kıtasının kırıldığı zamanlarda oluştuğunu rapor etti. Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, dinozorlar dönemde yaşamış midye kabuklarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi. Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi. Teknik raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça Bismillah yazılı figürlerin yüzde 100 doğal oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi. Şimdilerde mermerin dünya miras listesine alınması için çalışmalara başlandığı konuşuluyor.

BAKIM VE ZİHİNSEL YÜK, KADINLARI İŞ GÜCÜNÜN DIŞINA İTİYOR

Türkiye genelinde yürütülen 'Bakım Emeği ve Zihinsel İş Yükünün Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Buna göre; Türkiye'de beyaz yakalı çalışanlar arasında zihinsel iş yükünün yüzde 60'ını ve hanelerdeki bakım emeğinin yüzde 57'sini kadınlar üstleniyor. Kadınların yaklaşık yüzde 15'i evdeki iş yükü sebebiyle terfi tekliflerini reddettiğini, yüzde 31'i ise hayatlarının bir noktasında bakım emeği ve zihinsel iş yükü nedeniyle işinden ayrıldığını belirtiyor. Yük Olmasın projesi kapsamında ortaya çıkan araştırma sonuçlarını Murat Özyeğin ve Ayşecan Özyeğin Oktay açıkladı.