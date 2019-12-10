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ÖZLEM AVCI
10 Aralık 2019, Salı ÖZLEM AVCI

Hülya Avşar: Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım

41’inci kez düzenlediği turnuvasında 67 yaşındaki Mersinli ile gösteri maçı yapan : ile görüyorum ki, 7’den 77’ye herkese ulaşabiliyorum. Onunla maç yapmak beni çok mutlu etti. Nadal’la oynasam bu kadar mutlu olmazdım

41'inci Turnuvası, Clubsporium'da gerçekleşti. Megasaray sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın sonunda 'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki ile gösteri maçı yapan Avşar, şöyle konuştu: " ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."

'GURURLUYUM'
Her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan turnuvadan dolayı çok gururlu olduğunu ifade eden Avşar, "Genç sporculara katkı sağlamak, çorbada tuzumun olması benim için çok değerli" dedi. Avşar, muhabirlerin ", ile birlikte Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyorsunuz" yorumu üzerine şunları söyledi: "Güzel olmak yeterli değil. Bahsedilen isimler gerçek sanatçılar. Ben de bayılıyorum onlara."

'ZEHRA'NIN BİR KARDEŞİ VAR'
19 yıldır düzenlediği tenis turnuvasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Hülya Avşar, şöyle devam etti: "Bu turnuva da benim çocuğum, Zehra'nın kardeşi yok demeyin. Nasıl Zehra'yı büyüttüysem, nasıl Allah'ın izniyle edepli bir kız olduysa, bu turnuva da benim için gurur kaynağı."


67 yaşındaki Durdu Lale, Hülya Avşar'ın daveti üzerine Mersin'den İstanbul'a geldi. Durdu Teyze, ünlü sanatçıya cezerye ve baş örtüsü hediye etti. Durdu Lale, Avşar'a elleriyle cezerye yedirdi.

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