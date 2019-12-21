ÖZLEM AVCI

Sanatçı Yalın'dan daha önce de köşemde övgü dolu sözlerle bahsetmiştim. Yıllardır reklam filmleri için de şarkılar yapan Yalın, bu kez DMC etiketiyle İstanbul temalı Marka Konferansı için bir şarkı hazırladı. Sanatçı, 'O Ses Türkiye'de şöhret olan Kübalı Solanch De La Rosa ile düet yaptığı son şarkısı 'İstanbul'a muhteşem manzaralı bir klip de çekti. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı, gerçekten insanı alıp götürüyor. Yalın, hem duygusallığın ağır bastığı çok güzel şarkılar, hem de başarılı kurumsal işler yapabiliyor; yani tam bir profesyonel. Bu özelliğiyle müzik sektöründe çok değerli bir isim.



Yaşadığı aşk şarkı oldu

Son dönemin parlayan yıldızı Gökçe Kırgız'la hem tanışmak, hem de beşinci single'ı 'Mızrak'ı dinlemek üzere bir araya geldik. Duyduğuma göre 'Mızrak' şarkısı, rakiplerinin korkulu rüyası olmuş. Gökçe, bence pop müzikte son dönemin en iyi seslerinden. Birlikte 'Mızrak'ı dinlerken, bana bir itirafta da bulundu: "Özlem, aslında ben yaşadığım bir aşkı bu şarkıda dile getirdim. Şarkıyı bir nevi ısmarladım. Sevgili Murat Güneş'e yaşadığım aşkı anlatıp 'Böyle acı ve ah dolu bir şarkı yazar mısın?' deyince ortaya 'Mızrak' çıktı." Erhan Bayrak düzenlemesi ile yılın son iyi şarkısını dinlemenizi tavsiye ederim.



Berkay'dan çocuk şarkısı

Berkay'ın 'İki Hece' adlı şarkısını ilk dinleyince, 'Yalın'ın 'Zalim' şarkısına benziyor, çocuk şarkısı gibi' dedim. Söz, müzik ve aranjesi Çağrı Telkıvıran'a ait şarkı, ilk etapta genç nesle hitap ediyor gibi görünse de bence melodisi ile her yaştan dinleyiciyi içine çekiyor. Berkay'ın özel hayatında yaptığı bazı gereksiz çıkışlarından ziyade hep müziğiyle var olması dileğiyle.



Kredi çekip albüm yaptı

Ayşen Biten, halk müziğinin genç sesi. Çocukluktan beri müzikle iç içe büyüyen Biten, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği'ni bitirmiş. Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yüksek lisans yapmış. Birçok değerli hocadan müzik eğitimi alan Biten, yeni albümü 'Pinhan'la müzikseverlerin karşısına çıktı. Sanatçının, kredi çekerek yaptığı albümde; Ankara, Karadeniz, Rumeli, Sivas, Silifke, Aksaray, Tokat ve Adana'dan türküler bulunuyor.



