ÖZLEM AVCI

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun yeni şarkısı 'Bizimdir'i duyan oldu mu? 'Hayır' dediğinizi işitir gibiyim çünkü gerçekten duyulmadı. Eskiden Doğulu albüm yapsa, şarkı çıkarsa yer yerinden oynardı şimdi ise bir sessizlik hakim çünkü artık parçaları eskisi kadar etkili değil. Şarkıcı son yıllarda yazdığı basit sözler ve benzer melodilerle kendisini tekrarlıyor. Bu son şarkısı barışa vurgu yapsa da, parçaya Uğur Yücel, Can Bonomo, Işıl Yücesoy, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Gökhan Türkmen gibi pek çok isimle klip çekse de Doğulu, dikkat çekmeyi başaramadı. Kısacası ünlü popçu 'Bizimdir'le sınıfta kaldı.



Evde klip çekme modasına Derici de uydu

Pop müziğin en çılgın isimlerinden biri olan İrem Derici de, İdo Tatlıses gibi evde klip çekme modasına uydu. Korona salgını nedeniyle bir aydan fazladır evinde tek başına yaşayan Derici, müzik yapmaya devam ediyor. Ünlü popçu daha fazla beklemeyerek, yeni şarkısı 'Dudak Payı'nı geçen hafta müzikseverlerle paylaştı. Derici'nin parçası daha şimdiden en çok dinlenilenler listesinde yerini aldı. Ünlü popçu şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde evinde klip de çekti. Söz ve müziği Emrah Demiralp ait olan 'Dudak Payı'; korona günlerinde hem bizi biraz da keyiflendirdi, hem de müzik listelerini de hareketlendirdi.



Korona günlerinde müzisyenlere ve sanat müziğine sahip çıktı

Efendiliği ve şarkıları ile herkesin gönlünde taht kuran Hakan Altun, yeni şarkısını müzikseverlerle paylaştı. Salgın öncesi her gün başka başka mekanlarda sahneye çıkan, Türkiye'de en çok konser veren isimlerden biri olan Altun, korona nedeniyle evine kapandı ama müziğe kapılarını kapatmadı. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Türk müziğinin en beğenilen şarkılarından, sözü ve bestesi Ziya Taşkent'e ait olan 'Ne Gelen Ne Soran Var' adlı şarkıyı seslendirdi. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeni ile çalışmalarına devam etmekte zorlanan tüm emekçilere ve özellikle müzisyen ve sahne çalışanlarının yaşadığı belirsizliklere dikkat çekmek istediğini belirten Altun, şarkıya ev görüntüleri eşliğinde İmre Haydaroğlu ile klip de çekti. "Bu süreçte yaşadıklarımızı anlatmaya çalıştım" diyen Altun, hem müzisyenlerine moral verdi, hem de mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservutarı'nın hakkını vererek sanat müziğine sahip çıktı.