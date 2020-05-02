ÖZLEM AVCI

Korona günlerinde amatör ve profesyonel müzisyenlere yeni imkanlar, yollar bulunmaya başlandı bile... DokuzSekiz Müzik, Vipoda adı altında amatör ve profesyonel müzisyenlere katkı sağlayacak yeni dijital starların ortaya çıkması için bir kapı açtı.

Ahmet Çelenk'in sahibi olduğu DokuzSekiz Müzik, bundan sonra yorumcu, müzisyen, besteci ve aranjörlerin çalışmalarının, profesyonel ortamda değerlendirilmesine imkan verecek. Müzik tarzı ayırt edilmeden, özgün, cover ve enstrümantal eserler, Vipoda aracılığıyla dinleyicilerle buluşacak. Eserleri single olarak dijital mecralarda yayınlanan katılımcılar, geniş kitlelere de ulaşma fırsatı bulacak. Bu arada platform, bir yarışma değil; isteyen her müzisyen projelerini paylaşabilecek. Müzik şirketi ise editörleri tarafından seçilerek yayınlanan eserler için müzisyenlere ödeme yapacak. Değerlendirmeler sonunda müzisyenler, özgün eserler için 5 bin TL nakit veya Zuhal Müzik'in 1000 TL. alışveriş çeki katkısı ile 6 bin TL., cover eserler için; 1000 TL veya Zuhal Müzik'in 250 TL'lik alışveriş çeki ile bin 250 TL, enstrümantal eserler için 500 TL nakit veya Zuhal Müzik'in 100 TL. katkısı ile 600 TL alacak. Müzik yapanlar www.dokuzsekiz.com.tr adresinden eserlerini yollayabilirler.



'Pencere' 2 milyon tık'a yaklaştı





Pop müziğin en cesur kadınlarındandır Hande Yener... Çıktığı ilk günden bugüne kadar yenilikçi kişiliği ile müziğe çok katkı sağladı. Koronavirüs nedeniyle albümünü erteledi ve single çıkardı. Sanat hayatındaki 20'nci yılında sözü Berksan'a, bestesi Berksan&Misha'ya ait 'Pencere' isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm yerine single ile sevenlerine 'merhaba' diyen Yener, yeni şarkısı ile hedefi yine tam 12'den vurmuş. Poll Production etiketli yeni parçası tüm dijital platformlarda şimdiden 1 milyon 900 bin tıklanmaya ulaşmış. Hande'nin yeni albümünün ise 20 yıldır yaptıklarının çok daha üstünde olduğuna eminim.



Hadi otizmli çocuklara destek olalım





Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden öğretmen Şevket Erdoğan bana ulaştı. Bir süre önce otizmli çocuklarla bir klip çektiklerini, yayınlandığı Youtube'dan elde edilen gelirle özel eğitim merkezine yardımda bulunduklarından bahsetti. Birlikte seslendirdikleri 'Susadım' adlı klibi de benimle paylaşan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Otizmli çocukların eğitim gördüğü Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ben de destek vermek istedim. Sizler de bu videoyu izleyerek ve çevrenizdeki insanlara izleterek katkı sağlayabilirsiniz. Her çocuk özeldir, her çocuk güzeldir."

Müzikte ne kadar güzel şeyler oluyor, müzik insanı nasıl da iyileştiriyor. Şevket Hoca'nın çağrısına ben de kayıtsız kalamadım. Lütfen Youtube kanalında yayınlanan bu şarkıyı dinleyin, izleyin.