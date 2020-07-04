ÖZLEM AVCI

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen konserler, normalleşmenin ardından hız kazandı. Kocaman bir sektör de nefes aldı. Görünürde sahne önündeki sanatçı olsa da, binlerce müzik emekçisi evine alın teriyle ekmek götürüyor. Halkımızın gerçekten virüsle savaşına şapka çıkarmak gerekir. Tabii ki maske takmayan, mesafeyi korumayan sorumsuz insanlar var ancak Sağlık Bakanlığı'nın hassasiyeti ve doktorlarımızın gayretleriyle başarı ile hakkından geleceğiz bu virüsün.



13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Biz gelelim esas konuya... Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı himayelerinde yapılan konserler devam ederken, Harbiye Açıkhava konserlerinin başlayacağını geçtiğimiz ay köşemde yazmıştım. Çünkü Harbiye Açıkhava'nın büyüsü hiçbir yerde yok. Simge Sağın ve Berkay'ın konserleri ile start alacak olan Harbiye gibi, Kıbrıs otellerinin konserleri de 13 Temmuz'da başlıyor. Bodrum konserleri çoktan başladı. Menajer Haluk Şentürk'le konuştuğumda, İstanbul konserleri kadar Kıbrıs'ın da çok önemli olduğunu dile getirdi ve "Piyasadaki birçok sanatçının menajeri olarak binlerce kişinin ekmeklerini hak ederek kazanmaları için sosyal mesafede ve maske ile konserlerin ve eğlence sektörünün devam etmesi sevindirici" dedi. Kıbrıs'ta ilk konser, 18 Temmuz'da Gülşen'le başlayacak.





Keza Sibel Can ve Ebru Gündeş'in Antalya Sueno Otel'deki konserleri start aldı. Sibel Can'ın 17, Ebru Gündeş'in 16 yıldır çıktığı otel konserlerinin hem turizme, hem de eğlence sektörüne katkısı çok. Dört ayın ardından sahneye çıkan Türkiye'nin en güçlü sesleri Ebru Gündeş ve Sibel Can, tatilcilere şarkıları ile Eylül ayına kadar unutulmaz anlar yaşatacak. Konserlerin gerçekleşmesi ve eğlence sektörü, toplum psikoloji açısından çok önemli moral motivasyon oluyor. Ama ne olur tüm uyarı ve kurallara uyarak eğlenelim. Dilerim konserler sağlıkla ve çok eğlenceli geçsin.



Azeri Nahide sağlam adımlarla ilerliyor

Azeri türkülerine, şarkılarına bayılıyorum. Azeri kardeşlerimizin o yanık Azeri gırtlağı ile okuduğu şarkılar insanın içini acıtırken, hareketli şarkılar heyecan ve mutluluk katıyor insana. Azeri isim Nahide Babashlı'nın 'Bu Hikayede Yanan Ben Oldum' şarkısı son zamanlarda radyolarda en çok çalınan isim oldu. Şarkının Youtube'da 32 milyon tıklanmaya ulaşan klibi de hayli dikkat çekici. Sözü ve müziği Babashlı'ya ait olan şarkı, kadın şiddetine dikkat çekiyor. Babashlı, şarkısı hakkında şöyle konuştu: "Çok duygusal olduğum bir dönemde yazdığım şarkıyı büyük bir hevesle sizlere sunduk. Gülmesi gereken yaşta ölen kızlarımıza, kadınlarımıza, çocuklarımıza, annelerimize şiddete bu klipte yer verdik."



Gökhan'dan belgesel gibi klip

Gökhan Türkmen, yeni şarkısı 'Yüzüme Vurma'yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Türkmen, şarkının klibini belgesel gibi çekerek çevre kirliliğine dikkat çekmiş. Sözleri Ozan Turgut'a ait olan parçanın müziği Gökhan Türkmen'e, düzenlemesi Bora Çifterler'e ait. Doğa ile insanlığın yüzleşmesine şahit olduğumuz parça, gerek sözleriyle, gerekse armonik yapısıyla anlam kazanıyor. Doğa sözlerle yakarırken, trompetin güzel melodileri ise insanlığın sıkıntısını temsil ediyor. Bora Çifterler ve Ozan Turgut ise kurgularıyla doğa ananın ızdırabını gözler önüne seriyorlar. Prodüktörlüğünü Çifterler ve Türkmen'in yaptığı klipte global ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra global koronavirüsü salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor. GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine yıllardır destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini Melike Turgut Ormanı'nın ardından ikinci orman projesi olan Melis Özsoysal Korusu için Ege Orman Vakfı'na bağışlayacak.