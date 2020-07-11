ÖZLEM AVCI

Eğlence ve sanat dünyası, pandemi sürecinde en çok yara olan sektörlerin başında geliyor. Hiç kuşkusuz konserlerin bıçak gibi kesilmesinin ardından geçtiğimiz hafta da yazdığım gibi hareketlilik başladı. Binlerce insanın ekmek yediği sektördeki canlanma herkes için hayırlı olsun tekrardan.

Pandemi sürecinde konser başına 100 binlerle ifade edilen sanatçı ücretlerine gelirsek... Yıllarca sahneden kazandıklarıyla birikim yapmış olan sanatçıların bu dönemde "Geçinemiyoruz, maddi zorluk yaşıyoruz" diye ağlamalarına anlam veremedim. Birçok sanatçının da benimle aynı görüşte olduğunu biliyorum. Mesela İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde, "Yıllarca kazandıkları paralarla ne yapmışlar?" dedi. Coşkun Sabah, ağlayanlar arasında başı çekenlerden. Geçtiğimiz hafta sanatçı arkadaşlarını tanıtımına davet etme yerine, yaptırdığı kartonetlere yeni şarkısını seslendirmiş. Çok komik görüntü bana göre. Yıllarca 'Aşığım Sana', 'Anılar', 'Baharı Bekleyen Kumrular Gibi' gibi pek çok kült şarkıya imza at, sonra objektiflere çıkıp kartonetlere şarkı söyle. Yüzlerce şarkının telifleriyle bile yıllarca geçinirsin. Kızının yurt dışında okuduğunu ve kirasının 900 dolar olduğunu bilmek zorunda değiliz. Sanatçıların para, ücret konuşmaları çok abes geliyor. Hele ki böyle usta sanatçıların çıkıp ağlamasına anlam veremiyorum. Coşkun Sabah sonra da çıkıp "Param var, beni yanlış anladınız" diyor. Sanatçı para-pul konuşacağına sanatına hizmet etmelidir. O zaman sanatı para için yaptıkları ortaya çıkıyor, bu da hiç hoş olmuyor.





Türkülerin neferi oluyor



Türk sanat müziğimizi ve türkülerimizi genç neslin seslendirmesi kadar gurur verici bir durum olamaz. Öz müziğimize sahip çıkarak yıllarca yaşaması için Elif Buse Doğan gibi genç neferlere ihtiyacımız var. Son yıllarda seslendirdiği türkülerle dikkat çeken Elif Buse Doğan, Youtube kanalı üzerinden seslendirdiği birbirinden köklü türkülerimizi müzikseverlere sunuyor. Sesi ve türkülere olan hakimiyeti ile gerçekten çok başarılı. Son olarak 'Sen Bir Aysın' adlı anonim türküyü akustik tarzda seslendirdi. Ardından 'Yazın Kar Yağar Başıma'yı türküseverlerin beğenisine sunan Doğan, iki hafta içinde 110 bin ve 30 binlik tıklanmaya ulaştı.





Hande'nin 'Bela'sı...



Sanat hayatının 20'nci yılında bir albüm çıkarmayı planlayan Hande Yener, albüm yerine yeni şarkılarını tek tek yayınlama kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Poll Production etiketi ile 'Bela' isimli şarkısını müzikseverlerle paylaştı. Dijital platformlarda yayınlanan, sözü Berksan'a müziği Misha ve Berksan'a ait olan şarkı yazın hiti olacak. 'Bela', uzun zamandır hareketli şarkı çıkarmayan sektöre taze kan olacak.





Şarkı seçimleri çok başarılı



Berkay, bence sahnelerin sihirli değnekli adamı. Sahnelerde olduğu kadar seçtiği şarkılarla da başarılı adımlar atmaya devam ediyor. 'Kırgınım Ona' adlı şarkısını iki hafta önce beğenilere sundu. İki haftada 2.7 milyon izlenmesi de şarkının ne kadar başarılı olduğunun göstergesi. Berkay, şarkı seçimleriyle pek çok isme fark atıyor. Sözü Mert Carim- Ece Ölçer'e, müziği Mert Carim'e ait 'Kırgınım Ona', yaşanan kırgınlık ve ayrılıklara tercüman oluyor.