Kadınlar yazı uçuşan sifon elbiseler ve ışıltılı tasarımlarla geçirecek

Ünlü tasarımcı Özgür Masur, Ipekyol için hazırladığı koleksiyonu anlattı: Bu yaz için uçuşan desenli şifon elbiselerin yanı sıra vücudu çok sıkmayan tuvaletler tasarladık. Ayrıca koleksiyonda 70’ler stili dediğimiz işlemeli ve ışıltılı modellere de yer verdik

Moda ve hazır giyim dünyasının iki önemli ismi bir araya gelirse ne olur? Hemen söyleyeyim; şimşekler çakar, ortalık yıkılır!

Özgür Masur tasarımlarına burun kıvıran kadına pek rastlamadığımı belirterek şimdi ulaşılabilir fiyatlarla Ipekyol için hazırladığı koleksiyondan haberdar etmek isterim sizi. Koleksiyon önümüzdeki hafta Ipekyol mağazalarında satışta olacak. Özgür Masur for Ipekyol koleksiyonuna tam da düğün, davet sezonu gelmişken bir göz atın. Modelleri incelemeden önce, Özgür Masur ve Ipekyol Kreatif Direktörü Hilal Şendur ile koleksiyona dair sohbetimizi de okuyun...

Bir hazır giyim markasına koleksiyon hazırlamanın haute couture'den farkı nedir?

ÖZGÜR MASUR: Haute couture çok daha kişiye özel; kişinin tavrına, kişiliğine göre değişebiliyor. Böyle bir koleksiyon hazırlarken, benim belli başlı, yani artık insanların kafasında yer etmiş kuplarımı hazır giyim olarak yorumladık. Üretim sürecine kadar couture kalıplarına ve kalitesine bağlı kalmaya çalıştık.

Belli noktalarda couture tekniklerini kullanarak ilerledik.

Koleksiyonun materyal ve kesimleri konusunda nasıl bir yol izlediniz?

Ö. M.: Tamamen kendi markamın kuplarını ve tavrını kullandık. Uçuşan desenli şifon elbiselerin yanında, vücuda oturan, fakat çok sıkmayan, yazın rahat bir şekilde kullanılabilecek tuvaletler tasarladık. Bunların yanında 70'ler stili dediğimiz, daha işlemeli ve ışıltı efektli stiller oluşturduk.

Koleksiyona gelen tepkiler nasıl?

Ö.M.: Benim şu ana kadar negatif anlamda aldığım bir yorum yok. Etrafımdakiler, 'Özgür bu senin koleksiyonun gibi' diyor.

Hilal Hanım, Özgür Masur'la iş birliğinizle ilgili neler söylemek istersiniz?

HİLAL ŞENDUR: Çalışmaya başlarken Özgür'ün hayalinde bir hikaye vardı. Hayalinde canlanan hikayeyi benimle paylaşmasının ardından birlikte oturup ortak bir ilham panosu hazırladık. Aylar süren çalışmaların sonunda ulaşılabilir lüks olarak adlandırdığımız bir segmentte, daha geniş bir kitleye hitap eden özel bir koleksiyon hazırladık.

Birçok kişi kreatif direktörün tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor, biraz anlatır mısınız?

H.Ş.: İşim bireysel bir iş gibi görünse de aslında tasarım süreci büyük bir ekip işidir. Sezonsal akımları ve trendleri analiz edip müşteri kitlesine uygun koleksiyonlar tasarlamak ve bu koleksiyonları en çekici şekilde hedef kitleye sunmak kolay değil. Çağın mevcut hızına ayak uydurabilmek için yüksek bir tempoda, gece-gündüz çalışıyoruz. Bu yüzden yaratım sürecinin hepimiz için sancılı olduğunu söyleyebilirim. Ancak aylar sonra koleksiyonlar mağazaya girdiğinde ve ürünlerin mağazalarda kısa bir sürede tükendiğini gördüğümüzde, sonucun keyfini de hep birlikte yaşıyoruz.



MODERN ŞEHİR KADINININ TARZINA YENİLİK GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ



Hilal Hanım sizce, Ipekyol ve Özgür Masur'un kesiştiği noktalar neler?

H.Ş.: Ipekyol sezon koleksiyonlarını tasarlarken birincil önceliğimiz; modern şehir kadınının giyim tarzına sürekli bir yenilik ve katma değer katan çalışmalara imza atabilmek. Bunu yaparken de her sezon farklı proje ve iş birlikleri ile modaseverleri şaşırtmayı seviyoruz.

Bu iş birliğimizde de couture tekniği ve tarzı ile Özgür Masur kadınını, Ipekyol kadınının sahip olduğu modern, feminen ve rafine kimlikle harmanlayarak Özgür Masur for Ipekyol ismiyle, her yaştan beğeniye hitap edebilecek hale getirdik. Bu sezonun en keyifli yaz partilerinde, düğünlerde, özel davetlerde ve mezuniyet balolarında tercih edilebilecek birbirinden iddialı 30 farklı seçenek sunuyoruz.



KENDİ TARZIMDAN UZAKLAŞMADIM



Özgür Bey, koleksiyon hazırlarken hangi kadınları hayal ettiniz?

Ö. M.: Bu birliktelikte amacım; kendi kimliğimden uzaklaşmadan, orta noktada marka müşterisiyle tanışabilmekti. Benim kendi müşteri kitlemin içinde, günlük hayatında da Ipekyol'u tercih edenlerin sayısı fazla. Dolayısıyla koleksiyonu oluştururken, hem kendi kadınımdan, hem de Ipekyol kadınının profilinden ilham aldık. Gündüz şıklığında bu markayı tercih eden bu profil; özel günler için benim yarattığım bu koleksiyonu tercih edebilir.