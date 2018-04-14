ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Yaza ramak kala, mayo ve düğün sezonu yaklaşırken, hadi spor yapalım! Spor yapacak kadınlara hem şık, hem de konforlu kıyafetler önermek için biraz araştırma yaparken, Ece Vahapoğlu'nun yen bir marka yarattığını öğrendim: Fit 21. Etiler Alkent'teki mağazada, spor yaparken konforu da yaşamak adına her detay düşünülerek hazırlanmış çok şık parçalar, araç-gereçler var. Ayrıca yakında Bodrum'da da bir mağaza açılacakmış. Online satışın da olduğunu söylemeliyim. Hem şık, hem kaliteli, hem de konforlu deyince fahiş rakamlar bekliyorsunuz, değil mi? Hayır, fiyatlar çok uygun.