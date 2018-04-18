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AYŞE ÖZYILMAZEL
18 Nisan 2018, Çarşamba AYŞE ÖZYILMAZEL

Coachella ve ünlülerimiz

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Coachella Müzik Festivali'ne Türk ünlülerimiz akın etmiş. Bkz: Hadise, , , Hande Erçel, , Burcu Esmersoy, Hacı Sabancı... Kılıkları, pozları, sosyal medya paylaşımları dillere düşmüş. Ben de diyorum ki...
Kabul edelim; artık Coachella bir müzik değil, Instagram festivali. Hangi sanatçıların sahneye çıktığının önemi yok. Eskiden festivaller dibine kadar yaşanırdı, 'an'da olmanın merkeziydi; git ve müzikle kaybol...
Şimdiyse festivaller 'oradan görüntü verme', 'orada bulunma', 'bulunduğunla gururlanma' yerleri. Bir yerde yaşamakla bulunmak arasındaki farkı anlatmama gerek yok herhalde.
Umarım Coachella'ya gitmiş arkadaşlar Instagram'a fotoğraf-video-Boomerang çekeyim derken, gerçekten oranın tadına varabilmiş, eğlenebilmişlerdir.
Yani kostümler, saçlar, makyajlar derken, o kadar yoğun prodüksiyon halindeydiler ki, insan yorulup müzik dinleyemez vallahi.
Ha bir de genç oyuncu Hande Erçel'in 'Çöllere oturdum, gümüş bluzumu giydim, kirpiğimi de taktım, saçlarımı da ördürdüm' haline demediklerini bırakmayanlara da bırakın kız eğlensin, size ne; onun da ilk Coachella'sı demek isterim.

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