AYŞE ÖZYILMAZEL

Bir hafta yıllık izne çıkmam, geçen haftanın en çok konuşulan magazin konularını es geçeceğim anlamına gelmiyor tabii ki... Misal; konulardan biri, Burcu Esmersoy'un YouTube kanalında ilk randevuya giderken çantasında neler olduğunu anlattığı videoydu. Videoda Burcu, "Cüzdana gerek yok, nasılsa hesabı erkek öder" gibisinden bir cümle kurmuş. Sonra ortalık karışmış. Zaten bu ortalık, gündem fışkırmasından artık neye karışacağına şaşırdı, değil mi efendim? Ayağımın tozuyla gazeteye gelmeden uğradığım, Flormar'ın oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaptığı kozmetik ürünü tanıtımında kameralar koşup sordu: "Ayşe, Ayşe! Burcu'nun açıklamalarına ne diyorsun? İlk buluşmada hesabı erkek mi öder?" Cevap veriyorum: Bana sorarsanız, ben ilk buluşmada hesabı erkeğin ödemesini tercih ederim çünkü zaten erkek davet etmiştir. Ne yediğimizin, nereye gittiğimizin önemi yok. Ayrıca başka buluşmalarda da hesabı erkeğin ödemesini tercih ederim. Zaten bugüne kadar bunun aksini bekleyen bir erkekle flört etmedim. Bu demek değildir ki ben hesap ödeyemem, elimi cebime atmam. Yok öyle bi' şey. (Burada öğrenci aşıkları dışarıda tutuyorum) Bizim gibi çalışan, kendi parasını kazanan kadınların bir tabak yemeğe tav olacağı da yok elbette. Bunu kovaladığımızın düşünülmesi komedidir. Bunlar kadın-erkek ilişkisinin hoş dengeleridir. En azından benim adıma öyle. Ben de kendisine hediyeler alır, sürprizler, jestler yaparım. Ha sevgilimin, eşimin mali durumu sıkıntıya girmiştir, işinden olmuştur, iflas etmiştir; hayat bu, elbette bunlar yaşanır. O zaman tabii ki ikimize de ben bakarım. Ama bunlar ilişkinin sonraki evreleri, kurulu düzenler...

GEL DE ANLAT

Konuyu, 'Kadınlar erkekleri yoluyor' kıvamına getiren arkadaşlara bir adet 'Saçmalamayın!' çekmek istiyorum. Ne Burcu'nun, ne de onun gibi çalışan, başarılı, kendi parasını kazanan modern kadınların böyle bir teşebbüse ihtiyacı yok. Lafları tersten anlama yarışımız ne zaman sona erecek acaba? Ayrıca eğer sizi ürkütmeyecekse, valla ben başka şeyler de beklerim erkek arkadaşımdan... Mesela gelip beni evden almasını, restorana girerken kapıyı açmasını, arabanın kapısını da açmasını, merdivenden inerken önüme geçmesini, çıkarken arkamdan gelmesini, ceketimi tutmasını, yağmur yağarken arabasını kapıya kadar getirmesini... Gelin görün ki, flörtün getirdiği bu davranışlar maalesef o kadar kan kaybetti ki, 'Amaan Ayşe, sen de anneanne kafalısın' diyecekler ama değilim. Bu, ilişkide kadın ve erkeğin duruşudur. Tabii gel de iştahı çok, Insta aşklar yaşama peşindeki yeni nesle anlat.



