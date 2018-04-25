Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ayşe Özyılmazel > Detoksumu yaparım benzinimi alırım
AYŞE ÖZYILMAZEL
25 Nisan 2018, Çarşamba AYŞE ÖZYILMAZEL

Detoksumu yaparım benzinimi alırım

Dünyaca ünlü televizyon, sosyal medya ve moda yıldızı , şu gördüğünüz fotoğrafta bir çekimden çıkmıyor; Los Angeles'ta bir benzinciden çıkıyor.
Valla ya! Ömrü hayatınızda benzinciden şöyle bir çıkışınız olmadıysa oturun düşünün derim. Onunki de hayat, bizimki de. Tövbe tövbe.
Peki Kardashian'ın bu çıkışının amacı ne?
7 Mayıs'ta New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenecek Met Gala'ya en iyi haliyle katılmak için 10 günlük detoksa gitmişti kendisi.
Sadece sıvıyla beslenip vücudundaki toksinlerden, ödemlerden kurtulma çabasındaydı yani.
Şimdi de 'Buyurun kurtuldum, beyazları da giydim, görmeyen kalmasın' diyor. O da bunu diyor...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN