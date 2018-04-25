AYŞE ÖZYILMAZEL

Dünyaca ünlü televizyon, sosyal medya ve moda yıldızı Kim Kardashian, şu gördüğünüz fotoğrafta bir çekimden çıkmıyor; Los Angeles'ta bir benzinciden çıkıyor.

Valla ya! Ömrü hayatınızda benzinciden şöyle bir çıkışınız olmadıysa oturun düşünün derim. Onunki de hayat, bizimki de. Tövbe tövbe.

Peki Kardashian'ın bu çıkışının amacı ne?

7 Mayıs'ta New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenecek Met Gala'ya en iyi haliyle katılmak için 10 günlük detoksa gitmişti kendisi.

Sadece sıvıyla beslenip vücudundaki toksinlerden, ödemlerden kurtulma çabasındaydı yani.

Şimdi de 'Buyurun kurtuldum, beyazları da giydim, görmeyen kalmasın' diyor. O da bunu diyor...