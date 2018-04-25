AYŞE ÖZYILMAZEL

Bir anne bu kadar da büyük bir yanlış yapamaz değil mi? Yani yapar tabii, ne anneler ne babalar var; tür tür, model model, vicdan vicdan... Ama akıl sağlığı yerinde olan hiçbir anne, çocuğunu tedavisiz bırakmaz. Göz göre göre ölüme gitmesini istemez değil mi?

Ceren Hindistan...

Kendisi hakkında fikrim yok. Dün, GÜNAYDIN'ın manşet haberinde gördüm.

29 yaşında. 2007'de Türkiye Güzellik Yarışması'na katılmış. Model, dizilerde oynamış...

Şimdi de 2.5 yaşında bir kızı var; Arya...

Kızının böbreğinde kötü huylu Wilms tümörü tespit edilmiş. Kemoterapi görmesi gerekirken Ceren Hindistan, kızını eve götürmüş ve hastane yönetimi, 'gereken tedavi uygulanmıyor, ölüme gidiyor' gerekçesiyle mahkemeye başvurup 5395 sayılı kanuna dayanarak bebek için koruma kararı alınmasını istemiş.



Şimdi uzmanlara soruluyor, görüşler alınıyor...

Bugün GÜNAYDIN'da okuyabilirsiniz.

Dikkat çekici ve çok konuşulacak bir konu.

Ben de Ceren Hindistan'a ulaşmaya çalıştım, henüz başaramadım. Burada işi köpürtmeden, yanlış yere çekmeden en temiz cevabı ondan alabiliriz çünkü.

Belki alternatif tedavileri denemek istedi, belki bebeğini başka doktorlara göstermek istedi, belki kemoterapisiz çare bulmanın peşinde, belki yurt dışına götürecek...

Bir son dakika gelişmesi olarak dün kendisi de, yaptığı açıklamada kızının tedavisini yaptırdığını söylemiş.

Zaten kimse, hastanenin iddia ettiği gibi öylesine fütursuz olamaz, olmamalı.

Şimdi merak ediyorum; Ceren Hindistan, itibarını zedeleyen hastaneye dava açacak mı ve hastane bu açıklamadan sonra nasıl pozisyon alacak...