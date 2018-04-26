AYŞE ÖZYILMAZEL

Ukala damgası yemek istemem ama bu soruyu duyunca vermek istediğim tek popüler cevap var: Soramazsın!

Sosyal medyada mesaj kutuma en sık gelen soru bu: Bi' şey sorabilir miyim?

Devamı yok yani, bekliyor ki 'Buyur sor' diyeceğim ama demiyorum.

Çünkü bu soruya sinir oluyorum. Bir işe girişmişsin, yola çıkmışsın, belli ki sorun da hazır, uzatmayıp sorsan ya güzel kardeşim.

İlle de onay, ille de ferah ferah açılmış yollar...

İletişim aldı başını gitti zannediyoruz ama diyalogların hiç bu kadar tıkandığına şahit olmamıştık. En iyisi emojilerle konuşalım da bitsin bu ızdırap.