AYŞE ÖZYILMAZEL

Yalansa yalan deyin. ABD Başkanı da olsan, dünyaya meydan da okusan; bir kadın senden uzaklaştı mı, bunun çaresi yok! Kadının suyuna gidip boynunu bükerek her şeye evet diyecek, durumu fazla da zorlamayacaksın. Buyrun Donald-Melania Trump ikilisine... Artık kadın nasıl soğumuşsa, dünyanın gözü önünde eşinin elini tutmamak için direniyor.

Efendim Trumpgiller; Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'u kabul ederken, karşılamanın yıldızı First Lady Melania Trump oldu tabii ki.

Nasıl olmasın ki... Michael Kors tasarımı asimetrik blazerı, eteği ve 'Ben sizin bildiğiniz First Lady'lerden değilim' mesajlı Herve Pierre şapkasıyla Beyaz Saray ondan ibaretti, Donald da kimdi!

Tüm bakışlar üzerlerindeyken, Donald Trump'ın işaret parmağıyla çaktırmadan elini tutma teşebbüsünü geri çevirdi Melania... Çiftin arasındaki parmak savaşı anında sosyal medyaya düştü.

Bundan önce iki kere daha aynı el tutma-tutturmama mücadelesi yaşanmıştı. Biri Tel Aviv'de, diğeri Ohio'da...Bundan sonra da benzerlerini göreceğiz gibi...

Artık 'kol kırılır yen içinde kalır' bölümünü çoktan aşmışlar, tahammül son seviyede. Kadın kocasına resmen gıcık oluyor, ona dokunsun istemiyor, elinde olsa anında kapının önüne koyacak. Eh haksız da sayılmaz değil mi?

Not: Bu arada şu fotoğrafa bakınca şöyle bir temennide bulunmadan edemiyorum. Bir kareye girilecekse eğer; karedeki kendinden emin Melania olmalı, endişeli, geride kalmış ve sinirli Brigitte değil. Valla kadının düştüğü pozisyona üzüldüm.