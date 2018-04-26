AYŞE ÖZYILMAZEL

Oyuncu Burak Özçivit'e de Instagram basmış, takip ettiği kişi sayısını 17'ye düşürüp yaptığı birçok paylaşımı silmiş.

Demek ki kendisine de fenalıklar gelmiş, sinir içinde bahar temizliği yapmış.

Çünkü var öyle bir basma, yani Instagram basması... Ona bak, buna bak, onu beğen, bunu beğen... Beğenmezsen küserler, paylaşımlarını görmediysen ilgisizlikle suçlarlar.

Sonra ünlüysen kimi beğendiğini takip eder, bundan haber çıkarırlar. Kendi hayatını yaşamayı bırakıp elâlemin nerede olduğuna, ne yediğine, ne dinlediğine, kimlerle eğlendiğine bakmaktan salağa dönüyor insan. Üreticiliğini yitiriyor, yaşamla bağlantısı kopuyor, gerçek dışı bir âlemde flu flu geziniyor. Bir gün aniden içinden o telefonu fırlatıp atmak geliyor. Evde tek başına bile olsan yüzlerce kişiyle nefes alıp veriyormuşsun gibi bir hal Instagram; yorucu yani...

Kendini korumak gerek, alınanları darılanları göze alıp bahar temizliği yapmak gerek.

Peki sor bana yapabilir miyim? Belki bir gün...

Hani bir gün Ege'ye taşınıp köy hayatı yaşayıp maydanoz nane ekmek isteyen plaza insanları misali... Belki bir gün...