AYŞE ÖZYILMAZEL

Alın size Cem Yılmaz örneği... Müthiş bir azimle dört ayda 17 kilo verdi kendisi, üstelik 45 yaşında...

Yani 45, çoook büyük bir yaş olduğundan değil; iş kilo vermeye gelince, en sık duyduğum bahanelerden biri yaş olduğu için belirtiyorum.

Konu belli, konu net, konu sır değil:

Sağlıklı beslen, akşamları hafif ve erken ye, tabağını tıka basa doldurma, spor yap ve buna birkaç ay devam et. Bitti gitti.

Bütün mesele kendine inanmakta, istemekte ve istediğinin peşine düşmekte.

'Ne yapsam kilo veremiyorum' diyenlere, bundan sonra Cem Yılmaz'ı örnek gösteriyorum.

Bahane sıralamak kolay.

Ömür geçiyor; yoksa sen en iyi, en sağlıklı halinle yaşamak istemiyor musun? İstemiyorsan neden? Sor kendine.