AYŞE ÖZYILMAZEL

Pişilere, böreklere çoktan elveda demiş avokadolu ekmekleri, yeni nesil kahvaltıları seviyorsan
Yeniliğe açık olduğunu iddia ediyorsan...
Tamam, her yeniliği bağrına basmasan da çoğu zaman bir şans veriyorsan
Aslında için için hâlâ hayallerine kavuşamadığını düşünüp pişmanlık duyuyorsan
Über'e biniyorsan
Yaşlanma fikrinden zerre hoşlanmıyorsan
Son zamanlarda rose altın takmayı tercih ediyorsan
Bildiğimiz spagetti yerine kabak spagetti yiyorsan
Smoothie kaseleri aklını alıyorsa
Akşamdan yulaf ya da çiya puding yapıp buzdolabında bekletiyorsan
Sadakatin duruma göre değişiyorsa
Hem Sezen'ci, hem Ajda'cıysan
Daima kendine göre haklı sebeplerin varsa
Otoriteye uyumlu ama toplumsal sorunlara duyarlıysan
Kariyerin önemli ama günün sonunda alacağın keyif daha da önemliyse
Sosyal medyayı ve teknolojiyi kullanabiliyor ama onsuz da yaşayabiliyorsan
Arkadaşların birer birer boşanıyorsa ve sen de evlenmemeyi savunuyorsan
Soğuk sıkım, sağlıklı sebze sularını tüketiyor, hatta ara ara detoks yapıyorsan
Damarlarında hâlâ aile terbiyesi dolanıyorsa
Kişisel gelişim uğruna okumadık kitap ve yogadan pilatese, nefesten reikiye, detokstan botoksa denemedik şey bırakmadıysan
Her şeye rağmen kişisel özgürlüğüne her geçen gün daha da sıkı tutunuyorsan
Yüzünü buruşturmadan Kombucha çayı içiyorsan
Az önce yediğin bir tabak mantıya rağmen sağlıklı yaşama fena halde dadandıysan
Elektronik sigara tüttürüyorsan
Durup durup hayatını altüst edesin geliyorsa
'Ama zamanında çok eğlendik yahu' cümlesini kurup, dalıp dalıp geçmişe gidiyorsan
Yeni nesil hafiften sinirini bozuyorsa ama yine de 'eski kafalı' damgasını yememek için bunu çaktırmıyorsan
Pikap gördün mü duygulanıp kendinden geçiyorsan.
Şebnem Ferah ve Teoman'a zaafın varsa
Biraz da tembelliğe meylin varsa
Filmi sinemada izlemeyi, kitabı ve gazeteyi cep telefonundan/tabletten değil, elinde tutarak okumayı seviyorsan
Hiçbir şeye şaşırmıyor ama yine de çığırından çıkmış olaylara sinirlenip atarlanıyorsan
Seyahate çıkınca bile üç günde evini, yatağını, yastığını, koltuğunu, dizilerini özleyiveriyorsan
Michael Jackson çalınca için cızz ediyorsa
Babana bile güvenmiyorsan
Arada derede kalmışlık hissi yakanı bırakmıyorsa
İlişki durumun, 'Yalnızken daha iyiyim galiba'ya geçiş yaptıysa...
Sen de 1965-1980 yılları arasında doğmuş, nostaljisi bol ama yeniliğe de adapte olmakta gecikmeyen, birazcık ondan birazcık bundan, ortaya karışık, her duruma alışık, neye olduğunu bilmeden hasret çeken ama her şeye rağmen henüz aklını kaçırmamış X kuşağındansın...
Anlıyorum ve de seviyorum seni.