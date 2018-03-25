PELİN KAYA

Hadise'nin Bostancı konserinde giydiği kostümler çok konuşuldu.

Biraz Beyonce, biraz Rihanna, biraz Jennifer Lopez'den esinlendiği kıyafetler kah beğenildi, kah fazla cesur diye eleştirildi. Kostümlerin bir stara yakışmayacak ucuzlukta olmasını da ben eleştirdim.

Lady Gaga'ya bir röportajında neden konser kostümlerine çok önem verdiği sorulur.

Cevabı, söylemek istediğimin özetidir: "Çünkü hayranlarımla birebir temasta olduğum, beni çıplak gözle görebildikleri tek yer konserlerim." Bu yüzden de dünya starlarının konserlerinde giydikleri her parça, ünlü tasarımcıların elinden çıkan markalardandır. Hadise, 'Konserde ucuz kıyafetler giydi' haberleriyle eleştirilince, ortaya birden bire 'Coachella Festivali'ne 200 bin TL harcayacak' haberleri düştü.

Bensu Soral ve Hakan Baş, aile arasında nişanlandılar. Bensu Soral'ın nişanda neden beyaz elbise giydiği anlaşılamadı. Hele beyaz ayakkabı seçimi çok eleştirildi.

Bensu yüzünden 'Yoksa artık nişanda beyaz mı giyilecek?' derken ortaya Ferhan Şensoy'un, olması gerektiği gibi nişan elbisesi çıktı da genç kızlarımız rahat nefes aldı. Sakin olun; nişanda kural hâlâ aynı: Beyaz giyilmez!

Bir diğer mutlu çiftimiz de Özcan Deniz-Feyza Aktan. Evde kıydıkları nikahla dünyaevine girdiler. Fotoğraflar ortaya çıktığı anda Feyza Aktan'ın siyah elbisesi aklıma hemen, Özcan Deniz'in dizide eşi 'Süreyya'yı oynayan Aslı Enver'in giydiği elbiseyi getirdi. Tabii bu benzerlik haftanın en konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Yine sakin olun; nikahta da kural değişmedi: Siyah giyilmez!

Defne Samyeli, bir ödül töreninde yaptığı dans ile haftanın en konuşulan isimlerinden oldu. Samyeli, bir süredir kafamızdaki başarılı anchorwoman imajını yıkmak için elinden geleni yapıyor. Seksi kıyafetler tasarlıyor, seksi giyiniyor, şarkı söylüyor, oyunculuk yapıyor, şimdi de dans ediyor. Güzellik konusunda da yaşıtı çoğu kadına ilham oluyor. Kızları, şöhretler dünyasında parlamak için daha bekleyecekler çünkü görünen o ki, annelerinin şimdilik başkasına fırsat verme gibi bir düşüncesi yok.

Yakında youtuber olmasını da bekliyorum, zira bir o kaldı.

Özgür Masur'un İpekyol markası için hazırladığı koleksiyon görücüye çıktı.

Yaz düğünlerine davetli olanlar için de, mezun olacak genç kızlarımız için de birbirinden güzel seçenekler var. 30 parçalık koleksiyon 11 Nisan'dan itibaren tüm mağazalarda satışa çıkacak. Davetin konukları da en az koleksiyon kadar konuşuldu.

Özellikle Hazal Kaya'daki şıklık anlamındaki değişim gözden kaçacak gibi değil. Zayıfladı, güzelleşti ve imajına profesyonel ellerin değdiği ortada; böyle devam!



HAFTANIN MARKALARI

1. ÖZGÜR MASUR FOR İPEKYOL

2. ADL+CENGİZ ABAZOĞLU

3. WATSONS