PELİN KAYA

Coachella Müzik Festivali süresince eğlenerek zehirlendik. Olayın iyi müzik dinlemekten çıkıp kostüm festivaline dönmesiyle sosyal medyada müthiş bir paylaşım çılgınlığı başladı. Sadece bizim ünlülerimiz topa tutuldu ama yabancı ünlülerde de durum farklı değildi. Ünlü modellerinden tutun, dünyanın tanıdığı sosyal medya fenomenlerine kadar herkes 'En iyi benim kostümüm' yarışına girdi. Şahsen gördükçe bıktım ama bıktıkça da tuhaf bir şekilde eğlendim. Peki festivalin en çok konuşulanları kimlerdi ve etkileri nasıldı, hadi mercek altına alalım...



ŞEYMA SUBAŞI

Memlekette kopan Coachella fırtınasının tek sorumlusu. Bu sene festivalin yol geçen hanına dönmesinden o da şikayetçi ki, en son bir paylaşımında festivali eziklediğini okudum. O yine kendinden beklenildiği gibi en trend markalardan oluşan kombinleriyle en estetik görselleri paylaştı.



HADİSE

Hadise, festivalin ilk günü paylaşım yapmayınca sağlığı için endişelendik. Sonradan endişeli çağrılarımıza cevap vererek paylaşımlar yaptı ama giydikleri kimseleri heyecanlandırmadı. Konser kıyafetine 300 TL veren birinin taktığı 50 TL'lik gözlük için, 30 bin TL olduğuna dair haberlerinin çıkması, en trajikomik detaylardan biriydi.



HANDE ERÇEL

Tarz anlamında en ufak bir başarısı olmayan Hande Erçel; takmış koluna stil danışmanını, 'İlk hedef Coachella' demiş. Şimdiye kadar varlık gösteremediği alanda iddialı ama demode seçimleriyle istediği rüzgarı yakalamayı başardı. Tabii bu rüzgar sadece üç günlük Caochella rüzgarıyla kalırsa, bu başarısı da unutulup gidecek.



FESTİVALİN KRALİÇELERİ

Elbette verdiği müthiş konserle Beyoncé ve şok edici tarzıyla Rihanna. Rihanna, 'Ne yaparsanız yapın; benim değil elime, tırnağımın ucuna bile su dökemezsiniz' dedi. Gucci marka kıyafetini anlamak için baya ter döktük ama yine de işin içinden çıkamadık. Umarım böylesi bir şey memleket sınırlarından içeri girmez!



BIKANLARA...

Gigi Hadid; önünde sandviçi, limonatası, üstünde jean pantolonu, bluzu ve spor ayakkabısı, topladığı saçları ve duru güzelliğiyle Coachella telaşını belki istemeden, belki de müthiş bir stratejiyle öyle güzel tiye almış ki... Bu hali, festival curcunasından bıkan ruhlara öyle iyi geldi ki, en çok paylaşılan karelerden oldu.