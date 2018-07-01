PELİN KAYA

Dünya modası iki yeni starını konuşuyor. LVMH grubunun Dior'u satın almasıyla Off-White markasının kurucusu Virgil Abloh; Louis Vuitton Erkek'in, Kim Jones da Dior Hommes'un başına getirildi. Abloh'nun bu denli hızlı şekilde tepe noktaya ulaşmasında, yakın dostu Kanye West'in payı olduğu söylense de, son sözü ortaya çıkaracağı Louis Vuitton erkek koleksiyonu olacaktı, oldu da. Tüm ırk, cinsiyet, renk ve jenerasyonu kucakladığı koleksiyon, büyük beğeni topladı. Müzik, sanat ve modayı birleştirici yeteneği koleksiyonun her parçasında kendisini belli ediyor. Aksesuvarlarda yepyeni formlarla attığı imza pek gösterişli.

Kim Jones ise uzun yıllar Louis Vuitton Erkek'te gösterdiği başarıyı, artık Dior Hommes'da gösterme yolunda. Onun da ilk defilesi, Abloh'nunki kadar gösterişli ve yenilikçi oldu. Dior Modaevi'nin mirasından beslendiği koleksiyon, etkileyici detaylardan oluşuyor. Modaevinin ilk mağazası olan Paris Avenue Montaigne'in duvar kağıtları, koleksiyonun baskın desenleri arasında. Minimal siluetler, pastel tek renk ve tek düğmeli ceket ve pantolon takımlar; koleksiyonun diğer ana hatları. Takılarda Yoon Ambush'un etkileyici ve gösterişli tasarımları için şimdiden uzun bir bekleme listesi oluşacağına eminim. Virgil Abloh ve Kim Jones'un en dikkat çeken ortak özellikleri de, sosyal medyayı son derece aktif kullanmaları.