PELİN KAYA

Yaz gelince çoğu kişi, sosyetik isimlerin plajlarda neler giydiklerini ve nasıl göründüklerini merak eder. Ben de bugün, radarıma takılan isimleri derledim...



Eda Taşpınar

Eda Taşpınar, artık aşklarıyla değil fit vücudu ve sosyal medya paylaşımlarıyla haber oluyor. Hâlâ en güzel vücuda sahip ünlülerimizin başında geliyor. Bunu da seçtiği cesur bikinileriyle cömertçe sergilemekten geri durmuyor. Giydiği her şeyi yakıştırmayı iyi biliyor.



Yasemin Özilhan

Ekranlardan cemiyet dünyasına transfer olan ve bunu en iyi şekilde başaranlardan biri kuşkusuz Yasemin Özilhan. Her daim güzel, fit ve şık. İki çocuk annesi olmasına rağmen ister mayo giysin, ister bikini; her türlüsü üstünde çok hoş duruyor. Seçimlerinde asla abartıya kaçmıyor, sadeliğini her ortamda koruyor ve bu ona çok yakışıyor.



Süreyya Yalçın

Cemiyetin en köklü isimlerinden ama tarzı tam tersi. En ünlü assolistler bile Süreyya Yalçın'ın yanında yaya kalır. Akıllara bin 500 farklı 'Acaba şunu nasıl yapıyor?' soruları getiren abartılı tırnakları, olmadık ayakkabı seçimleri, en iddialı mayoları ve gözlükleriyle Süreyya Yalçın; 'Plajların en özeli ve en farklısı benim' demeyi belli ki fazlasıyla seviyor.



Esra Oflaz Güvenkaya

Bu sezonun en trend model mayosunu Esra Oflaz Güvenkaya giydi. Güvenkaya, her daim görmeye alışık olduğumuz havasını, havuz kenarında da sürdürüyor. Saçları ve takılarıyla her daim iddialı ve klas.



Burcu Şendir

Burcu Şendir, yazı haklı olarak, kurucusu olduğu So Yoo plaj markasından modellerle geçiriyor. Mayo ve bikini üstüne giyilen birbirinden şık elbiselerle markasının mankenliğini mutlukla yapıyor. Bu da ortaya birbirinden renkli karelerin çıkmasını sağlıyor.



Işıl Reçber

Cemiyetin her daim bakımlı ve havalı kadınlarından Işıl Reçber, bu sezon seçimini sadelikten yana kullanıyor. İmrendiren vücut hatlarıyla daha uzun süre bikini giymeye devam edeceği ortada.



Ronit Gülcan Hakko

Cemiyetin bir başka sportmen ve fit kadınlarından Ronit Gülcan'ı şimdiye kadar hiç gösterişli bir bikini ya da mayoyla görmedik. Su sporları yaptığı için daha çok rahat modelleri tercih ediyor.