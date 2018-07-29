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PELİN KAYA
29 Temmuz 2018, Pazar PELİN KAYA

Biraz cesaret beyler!

Şu aralar erkek modası, kadınlarınkinden çok daha ilginç geliyor. Ünlü erkekler, farklı ve şaşırtıcı seçimleriyle ilgi toplamayı başarıyor. Mesela LeBron James ile başlayan şort takım akımı yine NBA oyuncusu Andre Roberson ile devam ediyor. Jason Statham'ın terlikleri ile 'ın otel terlikleri çenemizi fazlasıyla yordu. Bu hafta da oyuncu Chris Pine, şeftali renkli gömlek ve pantolonu ve altına giydiği beyaz espadrilleriyle dünya basınının epey ilgisini çekti. Bizim ünlü erkeklerde ise en son kaldığımız nokta, hâlâ ya kısa pantolon paçaları ya da taytlar. cesaret beyler...

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