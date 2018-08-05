PELİN KAYA

Sanırım 'Sosyal medya çıktı, moda bitti'ye doğru gidiyoruz.

Ne kadar absürtlük, o kadar çok paylaşım ve etkileşim mottosuyla ilerleyen markaların başında gelen Gucci, Resort 2019 koleksiyon reklamlarıyla baya ses getirdi. Fazla bir şey yazmaya gerek yok; üstteki fotoğaflara bakın ve anlamaya çalışın.

Ünlü yıldız Jennifer Lopez'in giydiği Versace marka denim çizmeler de aynı etkiyi gösterdi.

Büyük olasılıkla Justin Bieber'ın maksimum oranda düşük pantolonlarından ilham alınan çizmeler, tuhaf görünse de Lopez'in taşıma konusundaki başarısı tartışılmaz.

Bakalım bu tuhaf çizmelei bizim hangi ünlümüz giyecek; hep birlikte göreceğiz.