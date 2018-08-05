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PELİN KAYA
05 Ağustos 2018, Pazar PELİN KAYA

Bu kadınları sevdik

Geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in Harbiye Açıkhava'da verdiği konser, sadece kulakların pasını silmedi; sahne, stil ve şıklık anlamında da zengindi. Özellikle sahneye çıkıp Matiz'e eşlik eden Göksel ve Christian Dior elbisesi sanırım son zamanlarda sahnelerde gördüğümüz en kusursuz şıklıktı. Dior'un ikonik etek boyuna seçilmiş en doğru ayakkabının yanı sıra saç ve makyajı da harikaydı Göksel'in. Günümüzde popüler iki tip kadın fiziği var. Ya baya kaslı, baklavalı, her gününü saatlerce spor salonunda geçiren fit kadınlar ya da kalçası ve bacakları geniş ama beli 50 santim olanlar. Kassız ama kıvrımlı, zayıf kadın görüntüsüne hasret kaldık. Geçtiğimiz günlerde ünlü yıldız Margot Robbie'nin plajda çekilen fotoğrafları bu hasretimizi giderdi. Bir süre sonra da oyuncu Hilal Altınbilek'in plaj fotoğrafları geldi. Kas yok, aşırı zayıflık yok. Ama etkileyici bir fizik ve doğallık var. Keşke biraz da böyle kadınlar moda olsa.

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