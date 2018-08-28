PELİN KAYA

29 Ağustos'ta Raffles Hotel'de Selim Selimoğlu ile evlenecek olan Bengü, önceki akşam Acarkent'teki evinde kına gecesi düzenledi. Günler öncesinde memleketi İzmir'de kına alışverişi yapan şarkıcı, merasimin örf ve adetlere uygun olmasına özen gösterdi. Raşit Bağzıbağlı imzalı bir elbise giyen Bengü'yü, bu mutlu gününde Çağla Şıkel ve Esra Erol da yalnız bırakmadı. Bir organizasyon firmasından destek alınarak yapılan kına gecesinde süslemeler özenle hazırlandı. Güzel şarkıcı, gecede bolluk ve bereketi simgeleyen testi de kırdı. Damat Selim Selimoğlu, kına gecesini Abay Project dans ekibiyle birlikte basmaya geldi! Testilerden kapıya asılan Türk bayrağına kadar tüm geleneklere bağlı kalınarak gerçekleşen merasim sırasında Bengü, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcı, annesine sarılarak ağladı.

OLMAYACAK İKİLİ

Ünlü şarkıcı Bengü'nün kınasında olmayacak bir eşleşmeye şahit olduk. Bu seçimi, ayakkabı konusunda efsane zevksizliğe sahip Fahriye Evcen bile yapmazdı desem yeridir. Ne abiye elbisesini onda görmeye alışık olduğumuz modern tarzına yakıştırdım, ne de tek başına rahat bir parça olduğu belli olan ayakkabıyı elbisesine... Ümidim gelinliğine kaldı; heyecanla bekliyorum.