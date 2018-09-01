PELİN KAYA

Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz'ın bir AVM'de çekilmiş fotoğrafını gördüğümde elinde taşıdığı poşet dikkatimi çekmişti. Poşet, en ucuz modeli 1500 dolar olan lüks egzotik çanta markası Kwanpen'e aitti. Acaba bu lüks çantayı kime aldı diye düşünmüştüm. Sorumun cevabı Bodrum'dan geldi. MFÖ konserinde birlikte verdikleri pozda Defne'nin çantası hemen dikkatimi çekti. Yılmaz, hediyesiyle zevkini konuşturmayı bilmiş ama maalesef Samyeli, zevksiz kombiniyle bu şık çantanın hakkını verememiş. Poşetin büyüklüğüne bakılırsa, sanki birkaç model daha alınmış gibi; yakında görürüz.