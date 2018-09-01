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PELİN KAYA
01 Eylül 2018, Cumartesi PELİN KAYA

Cem Yılmaz, Defne için paraya kıydı

Geçtiğimiz aylarda 'ın bir AVM'de çekilmiş fotoğrafını gördüğümde elinde taşıdığı poşet dikkatimi çekmişti. Poşet, en ucuz modeli 1500 dolar olan lüks egzotik çanta markası Kwanpen'e aitti. Acaba bu lüks çantayı kime aldı diye düşünmüştüm. Sorumun cevabı 'dan geldi. MFÖ konserinde birlikte verdikleri pozda Defne'nin çantası hemen dikkatimi çekti. Yılmaz, hediyesiyle zevkini konuşturmayı bilmiş ama maalesef Samyeli, zevksiz kombiniyle bu şık çantanın hakkını verememiş. Poşetin büyüklüğüne bakılırsa, sanki birkaç model daha alınmış gibi; yakında görürüz.

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