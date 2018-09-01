PELİN KAYA

Sosyetenın tanınmış simalarından Süreyya Yalçın, Burning Man Festivali'ne katılmak için Amerika'nın Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'ne gitti. Geçtiğimiz aylarda Coachella Festivali'nde yaşadığımız Hadise ve Hande Erçel şokunu Süreyya Yalçın'da yaşamıyoruz. Ne de olsa birbirinden ilginç kıyafetleriyle ona her gün Burning Man! Bir şok yaşıyorsam o da; şu ana kadar normal hayatından daha sade görünmesi. Yalçın'ın upuzun protez tırnaklarını çıkarması üzdü ama gözlerimizi bozan fotoşopları tüm hızıyla devam ediyor.

Kuru kafa maskesi aklıma direkt Rihanna'nın Coachella Festivali'nde giydiği Gucci maskesini getirdi. Rihanna'daki üst düzey stylingi görmeyi beklemiyorum ama en azından kendine has taşlı maskesiyle daha net, anlaşılır ve artistik pozlar verebilirdi.

Gümüş bluzun çok benzerini Hande Erçel Coachella'da giymişti. Taşlı çizmeleri geçen sezonun trendlerinde kalmış. Belli ki orijinali fiyatına taklit ayakkabılar satan Flower Ayakkabı'nın Nişantaşı mağazasını yine ihya etmiş.

Görünen o ki Yalçın sayesinde Burning Man hiç olmadığı kadar ışıltılı, pırıltılı ve eğlenceli geçecek.