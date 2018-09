2018 yazının en’leri

BİRDEN PATLADI: NEON RENKLER

Bella Hadid'in Haziran ayında giydiği neon sarısı takımı ve ojeleri, sonraki günler yaşayacaklarımızın habercisiydi. Ama ne olursa olsun bu kadarını kimse beklemiyordu. Yaz sonu Blake Lively ve Kim Kardashian'ın aynı günlerde neon renkli seçimler yapması, 90'ların en belirgin trendini hayatımıza ışık hızıyla yeniden sokuverdi.



EN ÇOK O KONUŞULDU

Mayıs ayında Prens Harry ile evlenen Meghan Markle, bir anda dünya basınının ilgisini çeken isim oldu. Giydiği kıyafetler, en ince ayrıntısına kadar konu edildi. Yeri geldi beğenildi, yeri geldi beğenilmedi. Her daim eltisi Cambridge Düşesi Kate ile karşılaştırıldı. Eşine karşı abartılı sevgi gösterileri gülümsetti.



ONLARA HAYRAN KALDIK

Yaz boyunca 40 yaş ve üstü ünlü annelerin fit vücutlarına hayran kaldık. Defne Samyeli, Demet Şener, Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Hande Ataizi, Arzum Onan ve Ahu Yağtu; öne çıkan isimlerdi. Bu kadınlar sayesinde kıskançlık ve hayranlık arasında döndük durduk.



EN BEĞENDİĞİMİZ GELİN VE DAMAT

Mesleklerindeki başarıları ve yaşadıkları aşklarıyla en sevilen ve beğenilen gelin ve damatlar Öykü Karayel- Can Bonomo çifti ile Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftiydi. Gelinliklerden ziyade aşkların ön plana çıktığı düğünler yaşandı.



FAVORİ AKSESUARLARI

En popüleri; deniz kabuklu tüm aksesuvarlardı. Deniz kabuğu takmayanlar da bol bol Celine markasının harfli kolyelerinden taktı. Şapkalarda ise; Jacquemus markasının tüm aile bireylerini altına sokabileceğiniz büyüklükteki La Bomba şapkası da 2018 yazının en dikkat çeken aksesuvarlarındandı.



TARZINA ANLAM VEREMEDİK

Süreyya Yalçın'ın upuzun protez tırnaklarıyla nasıl dolma sardığının, o kadar yanık bir tene nasıl sahip olabildiğinin, plajlarda kilolarca ağırlıktaki mayo ve elbiselerle nasıl dolaşabildiğinin sırrını yine çözemedik.



TAKDİR EDİLDİ

Çevre sorumluluğu bilincine sahip ünlülere yaz boyunca hayran kaldık. Şebnem-Celal Çapa çiftinin küçük gruplarla başlattıkları hareket yaz boyunca devleşti. Doğaya saygı duyan, vatanını seven herkes, dışarı atılan çöpleri topladı.



EN TERCİH EDİLEN ELBİSELER

Bu yaz Gül Hürgel marka elbiselerin patlamasına şahit olduk. Akdenizin doğasından ilham alan romantik elbiseler sıkça tercih edildi.



FAVORİ AYAKKABILAR

Kadınlar için en kurtarıcı yaz sezonu seçimi, Hermes'in sandaletleriydi. Ama bu yaz erkeklerin seçimleri daha çok konuşuldu. Justin Bieber'ın ayağından çıkarmadığı otel terlikleri çenemizi bolca meşgul etti. Ardından Jason Statham ile başlayan takım elbise altına sandalet giyme furyası, Kanye West'in komedi ötesi seçimiyle devam etti. Görünen o ki, önümüzdeki yeni sezonda da bu ilginç seçimleri konuşmaya devam edeceğiz.



FAVORİ ÇANTALAR

Bambu ve hasır çantalar, bu yazın da en favori şeçimleriydi. Lüks markalarda Dior'un hakimiyeti yaşandı. İkonik Saddle modeli 20 sene sonra tekrar hayatımıza girdi. Bir diğer gözde çanta ise yine Dior'un Book Bag'iydi.



FAVORİ MAKYAJ

Bu yaz makyaj yapmak değil makyaj yapmamak modaydı. #nomakeup etiketiyle makyajsız paylaşım yapmayan ünlü kalmadı.