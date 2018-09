Dua Lipa ‘Her gün sağlığım için dua ediyorum’

Jaguar'ın tamamı elektrikli ilk performans SUV'u Yeni Jaguar I-PACE'i deneyimlemek ve markanın yüzü olan dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile röportaj yapmak için Amsterdam'daydım.

4.8 saniyede 100 km/ sa hıza ulaşan ve batarya teknolojine sahip elektrikli I-PACE ile Amsterdam'ın otobanlarında sürüş yapmak müthiş keyifliydi.

MÜZİK DÜNYASINDA BİR İLK

Geçen yıldan beri müzik listelerini altüst eden İngiliz kadın sanatçı Dua Lipa marka ile birlikte müzik dünyasında daha önce görülmemiş bir iş birliğine imza attı. Jaguar'ın kişiye özel geliştirdiği yazılım ve teknolojilerin kullanıldıpı projede, Dua Lipa'nın I-PACE'i kullanırken elde edilen veriler, son şarkısı 'Want To'yu şekillendirdi. Spotify ya da mobil cihazlar üzerinden kişisel olarak da remikslenebilen şarkı, Dua Lipa hayranları sayesinde müzik tarihinin de en çok remikslenen şarkısı oldu. Dileyenler, akıllı remiks yazılımını http:// remix.jointhepace.com adresinden indirerek kendi Dua Lipa şarkısını oluşturabilecek.

DUA LİPA İLE YÜZ YÜZE

Dua Lipa ile mini röportajım için akşam konser vereceği alanda, Amsterdam- Sugar City'deyim. Önce sosyal medya takipçilerimin en sık sorduğu sorulara cevap vereyim: Fotoğraflarındaki kadar ince değil ama kilolu hiç değil. Tam kıvamında; etli ama fit bir vücuda sahip. Ve evet, uzun boylu.

İlk temasımızda dikkatimi çeken, kocaman gülümseyişi ve cildinin pürüzsüzlüğü oldu. Alberta Ferretti imzalı baştan ayağa metalik kıyafetiyle de son derece çarpıcı görünüyordu. İşte Lipa ile sohbetimiz...



¦ Müziğin ve teknolojinin bir arada olduğu bu projede yer almak nasıl bir duygu?

Olağanüstü. Müziğin ve teknolojinin bir araya gelmesiyle şarkılarımdan biri olan 'Want To'yu, dilediğiniz remiksi yaparak size özel hale getiriyorsunuz. Hayranlarımla kurabildiğim çok özel ve farklı bir bağ bu.



¦ Nasıl bir araba kullanıcısısınız?

Araba kullanmaya yeni başlayan biri olarak gayet emin ve dikkatli kullanıyorum diyebilirim.

Gerçi herkes böyle olmalı.



¦ Peki araba kullanırken dinlediğiniz şarkılar hangileri?

J. Cole'un 'Forest Hills' albümü ve bir de 'A Tale of 2 Cities' dinliyorum.



¦ Türkçe'de isminizin çok güzel bir anlamı var. En son kim için ve neye dua ettiniz?

Sanırım bu aralar en çok kendime dua ediyorum. O kadar çok çalışıyorum ki... Öncelikle sağlığım için her an dua ederim..



¦ Müzik dünyasında başarılı olamasaydınız B planınız neydi?

İşin doğrusu hiç B planım olmadı. Çünkü içten içe bir gün mutlaka başarılı olacağımı biliyordum. Ama evet, ailem her an B planı için beni zorladı. Özellikle üniversiteye gitmemeye karar verdiğimde ailem ikisini de bir arada götürmemi çok istedi ama maalesef ancak birine odaklanabilecek vaktim vardı, o da müzik oldu.

¦ Youtube'a ilk videonuzu yüklediğiniz an, bugünlere geleceğinizi hayal ediyor muydunuz?

İlk yüklediğim an aklımdan geçenler, Justin Bieber'ın yaşadıklarını yaşamaktı. Ne olur aynı onun çıkışı kadar muhteşem olsun diye dua ettiğimi hatırlıyorum. Ve oldu. Gerçekten de Justin Bieber'ın yarattığı etkiyi yaşadım.



¦ Günümüz sosyal medyasının gücünü düşünürsek, sosyal medyasız bu kadar popüler olabilir miydiniz?

Bu sorunun cevabını vermem çok zor çünkü gerçekten bir fikrim yok. Sosyal medya, hayranlarımla buluşmak için mükemmel bir bağ oluşturuyor. Ve kullanmaktan da çok keyif alıyorum. Yaşım genç olduğundan zaten sosyal medya ile büyümüş sayılırım. Hayranlarımın müzik dışında gerçek hayatımdan kesitleri benim istediğim şekilde görebilmesini seviyorum.