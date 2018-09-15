PELİN KAYA

Dünyaca ünlü blogger Chiara Ferragni ve İtalyan şarkıcı Fedez, geçtiğimiz günlerde evlendi. İkilinin düğünü sosyal medyada büyük ses getirdi. Hatta istatistiklere göre Instagram'da Prince Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet düğününü bile sollamış. Peki kim bu Chiara Ferragni? Ferragni, 2009'da The Blonde Salad isimli blog'unu açmasıyla hayatımıza girdi. O zamanki erkek arkadaşının iş bilirliği ile fiziğini birleştirerek takipçi sayısını artırdı, büyük modaevlerinin dikkatini çekti. Kendi markasını kurması ve lüks markalarla yaptığı projelerle dünyanın en çok kazanan blogger'ı oldu. Bir süre sonra şöhretinde büyük payı olan sevgilisinden ayrılıp Fedez'e aşık oldu. Çift, en özel anlarını takipçileriyle de paylaşmaktan geri kalmadı. Sosyal medyada haklarında yarattıkları ilgiyi hep en tepe noktada tutmayı başardılar. Aslında Chiara, sosyal medyada var olma dersi verdi herkese. Şayet bir blogger, Dior gibi bir markaya 5.2 milyon dolar değerinde reklam getirisi sağlıyorsa, #The Ferragnez etiketi toplamda 67 milyon beğeni, paylaşım ve yorum alıyorsa, bizlere de bunu takdir etmek düşer. Chiara'nın gelinliği hepimizi şaşırttı çünkü geleneksel ve kapalıydı. Bir süre sonra gelinliğin tam da ona göre olduğunu gördük. Tüldeki yırtmacın açılıp ortaya mini dantel tulumun çıkması gelinliğin havasını değiştirdi. Chiara'nın Dior gelinliğinin baş mimarlarından biri olarak karşıma Elif Malkoçlar ismi çıktı. 1990'dan beri Floransa'da yaşayan Malkoçlar, el işçiliğinde dünyanın sayılı isimlerinden. İşte Malkoçlar'ın ağzından sosyal medyaya damga vuran gelinliğin teknik bilgileri ve yapım aşaması: "Gelinliği İrlanda danteli tekniğiyle ördük. Çiçek ve yaprak motifleri, kumaş ya da kağıt kalıba iğneleniyor ve araları fileyle dolduruluyor. Böylece yapılan giysinin hiçbir yerinde dikiş olmuyor, çok ince bir dantel elde ediliyor. Fotoğraflardan da görüldüğü gibi; gelinlik üzerinde sanki ikinci bir deri gibi duruyor. Dior'un maestro terzilerinden biri şu yorumu yaptı: 'Siz Chiara'nın üzerine beyaz dövme yapmışsınız!" Gelinliğin tığ bölümü 600 saatte yapıldı.' Malkoçlar'ın müşteri listesi hayranlık uyandırıcı: Dior, Fendi, Dolce&Gabbana, YSL, Valentino, Stella McCartney ve Chanel.