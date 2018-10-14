Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pelin Kaya > Kırmızı halıda hakimiyet siyahtaydı
PELİN KAYA
14 Ekim 2018, Pazar PELİN KAYA

Kırmızı halıda hakimiyet siyahtaydı

Kültür ve sanatın yanına modanın da eklendiği film festivallerini seviyorum. Kırmızı halısının ses getirdiği, bol moda malzemesi veren Antalya Uluslararası Film Festivali'ni ilgiyle takip ettim. Elbette en fazla ilgiyi Cem Yılmaz-Defne Samyeli çifti çekti. Ne de olsa ilk kez el ele görüntü verdiler. Çift, siyahlar içinde hoş görünüyordu. Defne, Galvan marka siyah elbisesiyle bilindik seksapelliğinden uzak hoş bir şıklık içindeydi. Angel Gold marka takılarını çok beğendim. Yılmaz da Sevan Bıçakçı kolyesi ve Begüm Khan marka broşuyla heyecansız tarzına şık ışıltılar katmış. Nebahat Çehre de siyah renkler içinde her zamanki zarif tarzını konuşturmuş. Ahu Yağtu bir süredir Museum of Fine Clothing markasından giyiniyor ve gördüğüm kadarıyla da gayet iyi ediyor. Zor bir modeli o kadar klas taşımayı başarmış ki, her karesine hayranlıkla baktım. Festivallerimizde daha fazla star isim ve daha da şaşalı seçimler görmek dileğiyle...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN