PELİN KAYA

Kültür ve sanatın yanına modanın da eklendiği film festivallerini seviyorum. Kırmızı halısının ses getirdiği, bol moda malzemesi veren Antalya Uluslararası Film Festivali'ni ilgiyle takip ettim. Elbette en fazla ilgiyi Cem Yılmaz-Defne Samyeli çifti çekti. Ne de olsa ilk kez el ele görüntü verdiler. Çift, siyahlar içinde hoş görünüyordu. Defne, Galvan marka siyah elbisesiyle bilindik seksapelliğinden uzak hoş bir şıklık içindeydi. Angel Gold marka takılarını çok beğendim. Yılmaz da Sevan Bıçakçı kolyesi ve Begüm Khan marka broşuyla heyecansız tarzına şık ışıltılar katmış. Nebahat Çehre de siyah renkler içinde her zamanki zarif tarzını konuşturmuş. Ahu Yağtu bir süredir Museum of Fine Clothing markasından giyiniyor ve gördüğüm kadarıyla da gayet iyi ediyor. Zor bir modeli o kadar klas taşımayı başarmış ki, her karesine hayranlıkla baktım. Festivallerimizde daha fazla star isim ve daha da şaşalı seçimler görmek dileğiyle...