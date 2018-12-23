PELİN KAYA

Dün GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisindeki kadın yıldızlarımızın kırmızı halı performanslarını değerlendirmiştim.

Bugün de dikkatimi çeken beyleri ele alıyorum...

Emre Altuğ; kırmızı kabanı, siyah gömlek ve pantolonuyla gecenin en şık beylerindendi.

Ama kıyafetinde biraz hareketli detaylar da görmek isterdim açıkçası.

Edis Görgülü; günümüzün pop starlarından olduğunu görüntüsüyle de belli ediyor. Modelini beğenmediğim bir trençkot giymiş ama işte günümüz modası da tam böyle değil mi; beğenilmeyecek parçaları bile sırf farklı olmak adına cesaretle giyebilmek.

Şarkılarıyla tüm misafirlerimizi coşturan Berkay, belli ki bu paça boyundan asla vazgeçmeyecek.

Bu kısa paçalardan o kadar bıktım ki, artık hiç kimseye yakıştıramıyorum. Berkay için belli ki paça boyundan yana şansımız yok, belki bir beden küçük gömlek giymekten vazgeçebilir.

Acun Ilıcalı'yı ilk kez şık görmenin şokunu yaşıyor olabilirim.

İyi dikim siyah takımı içinde gayet rahat ve özgüvenli görünüyor.

Murat Boz gibi bir stardan daha farklı, özgün bir tarz beklerdim.

Hâlâ kot pantolonun altına kösele ayakkabı ve deri ceket giyiyor. İyi bir stil danışmanıyla çalışması gerekiyor bence. Beyazıt Öztürk, Murat Boz'dan daha şıktı.

Yalın ve Hakan Sabancı'nın tarzlarını çok benzettim. İkisi de dozunda paça boyları, iyi dikime sahip ceketleri ve kolyeleriyle iyi görünüyor. Ayakkabı seçimleri de bir o kadar başarılı.



OBAMA'NIN ÇOK KONUŞULAN ÇİZMELERİ

Amerika'nın eski First Lady'si Michelle Obama, çıkardığı kitabı 'Becoming'in tanıtımı için ünlü yıldız Sarah Jessica Parker ile röportaj yaptı. Röportajı Barclays Center'da binlerce kişi canlı izledi ama Obama, öyle bir kıyafetle geldi ki sosyal medyada kitabı değil, kıyafeti ve çizmeleri konuşuldu. GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisinde Gülşen'in de giydiği Balenciaga çizmelerin altın renkli olanını seçmiş Obama. Bir first lady'den asla beklenmeyecek bir görüntü. Yakışmış olsaydı bu kadar ses getirir miydi orası tartışılır. Kısacası, konuşulmak için iyi ya da kötü trendleri takip etmek son dönemin en trend hareketi.