PELİN KAYA

Moda anlamında çok hareketli bir yılı geride bırakıyoruz Kimleri beğendik, kimleri eleştirdik; hadi şöyle bir göz atalım...

EN TARTIŞILANLAR

Bu sene moda anlamında en çok konuşulan isim hiç şüphesiz İngiliz Kraliyet ailesine gelin giden Meghan Markle'dı. Markle'ın giydiği her kıyafet, didik didik edildi. Genellikle üstüne tam oturmayan bol potlu kıyafetleri çok eleştirildi. En beğenilen kıyafeti ise Oscar de la Renta elbisesiydi. Türkiye'nin moda anlamında en çok konuştuğu isimse hiç şüphesiz Demet Akalın oldu. Lüks markalara olan ilgisi ve yaptığı seçimlerle yıl boyunca kendisini kah beğendik, kah eleştirdik.



EN BEĞENİLENLER

Yasemin Özilhan, dünya trendlerini yakından takip etmesi ve bunu günlük hayatındaki tarzına kusursuz şekilde uygulamasıyla, yılın en beğenilen ismi oldu. Davetlerde Elif Cığızoğlu imzalı seçimleriyle de yılın tartışmasız en şık ismiydi. 2018, yabancılardan ise Jennifer Lopez'in yılıydı. Bir günde sekiz kombin giyip hepsinde de şık olmayı başararak bir imkansızı gerçekleştirdi. Erkek arkadaşı Alex Rodriguez ile uyumlu tarzları da, yıl boyunca çifte duyulan ilgiyi en üst seviyede tuttu.



GÖZE ÇARPANLAR



ÇIKIŞ YAPANLAR:

Kırmızı halıda bu senenin çıkış yapan isimleri; Büşra Develi, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ve Ayça Ayşin Turan oldu.



GURURLANDIRANLAR:

Dünyanın en büyük markalarının defilelerinde yürüyen Öykü Baştaş, Günce Gözütok ve Elif Gönen, yurt dışında Türk kızlarının da şansı olabileceğini ispat etti.



TÜRK MARKALAR:

Raisa& Vanessa, Sudi Etuz, Hakan Yıldırım, Dice Kayek ve NEDO, yılın en başarılı tasarımcıları oldu.



TAKLİT EDİLENLER:

Serenay Sarıkaya, pozları ve seçimleriyle, en çok örnek alınan isim oldu.



ÜZENLER:

Beren Saat ve Tuba Büyüküstün yine özensiz seçimleriyle hayranlarını üzdü. Meryem Uzerli'nin, Cannes'da yaptığı seçimler de hepimizi mahvetti.



YILIN GELİNLERİ

Burada da karşımıza çıkan ilk isim, Meghan Markle oluyor. Markle'ın Givenchy marka gelinliği, modaya meraklı milyonları ikiye böldü. Sosyal medyanın prensesi Chiara Ferragni de çok konuşulan bir diğer gelindi. Hatta etkileşim rakamları göz önüne alındığında; Ferragni, Markle'ı bile geride bıraktı. Bizim gelinlerimizde ise Bensu Soral, Bengü ve İdil Fırat, ilk üç sıranın sahibi oldu.