PELİN KAYA

Yılbaşında sahneye çıkmak demek; ışıltılı pırıltılı ve gösterişli kostümler giymek demektir. Ama son dönemde sadece sahnelerde görmeye alışık olduğumuz bu tarz kıyafetleri günlük hayatta da o kadar çok görmeye başladık ki, işin cazibesi gitti. İster istemez beğeniler de değişti; daha sade ve şık olan kostümleri beğenmeye başladık. Bunun en güzel örneklerini Ajda Pekkan ve Sibel Can da gördüm. 72 yaşındaki Ajda Pekkan'ın müzik şirketiyle 20 yıllık sözleşme yapması çok konuşulmuştu; az bile. Ondaki hava, endam kimsede yok, Züleyha Kuru imzalı elbisesiyle muhteşem görünüyor. Aralık ayında sahneye çıkacağı otelin halka ilişkiler yetkilisinden, bir Fransız modacıya 300 bin TL'lik kıyafet diktireceği ve konser sonunda bu kıyafeti bir izleyiciye hediye edeceğinin yazılı olduğu bir e-mail almıştım. Elbette inanmamıştım, zaten Pekkan da bu iddiaları yalanlamıştı. Yılbaşı gecesi çok beğendiğim bir diğer isim de ünlü sanatçı Sibel Can oldu. Nihan Peker imzalı elbisesi içinde ne kadar zarif görünüyor. Klasik straples elbisenin değişik kol detayı elbiseye farklı ve hoş bir hava katmış.



EN CESUR GELİN

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğünü, yeni yılın ilk saatlerinde sosyal medyaya bomba gibi düştü. Çünkü Burcu öyle bir gelinlik giymişti ki, bizlere yılın ilk şokunu da yaşattı. Son dönemde yurt dışında sık sık görmeye başladığımız cesur gelinler modasına Burcu da uymuş. Zeynep Bozkaya imzalı süper mini ve derin dekolteli gelinlik içinde aslında tam da bir Amsterdam gelini olmuş.

Tek sorun, mevsimin kış olması. En azından bahar mevsimini bekleselermiş diyeceğim ama o kadar coşkulu bir aşk yaşıyorlar ki, onlar için en zoru beklemek olmalı. Memleketin en cesur ünlü gelini olarak moda tarihimize adını yazdıran Burcu Kıratlı'ya ve eşine mutluluklar dilerim.



KÖTÜ MAKYAJ KURBANI MI?

Yılbaşı gecesi dikkat çeken bir diğer isim de Gülşen oldu. İddialı kırmızı bir kostüm giymiş ama yüzüne odaklanmaktan kıyafetini inceleyemedik bile. 'Hollywood yanağı dediğimiz bişektomi operasyonuyla yanaktaki yağlarını mı aldırmış, yoksa kötü makyaj kurbanı mı?' diye tartıştık. Hatta iddiaların arasında yanağı içeri çekip poz verme de vardı.

Hepimiz Gülşen'den gelecek bir sonraki fotoğrafa odaklandık. Ancak o zaman işlem yaptırıp yaptırmadığından emin olacağız. Gözümüz üstünde Gülşen!



TAZE KANLAR

Stil ve şıklık konusunda maalesef uzun zamandır aynı isimler arasında dönüp duruyoruz... Bu yüzden yeni isimler gördükçe ister istemez mutlu oluyorum.

Mesela genç yıldızlarımızdan Afra Saraçoğlu, son günlerde dikkatimi en çok çeken isim. Güzelliğinin üstüne özenli kıyafet seçimleri de eklenince ortaya etkileyici bir sonuç çıkıyor.

2018'in son günlerinde filminin galasında giydiği Mybestfriends imzalı deri elbisesiyle 'Şıklık yarışında ben de varım' dedi. Bir diğer isim ise, Melisa Şenolsun. Bir davette erkek arkadaşı Ozan Dolunay ile verdiği fotoğraflarda değişik tarzlarıyla ilgi çekici görünmeyi başardılar.