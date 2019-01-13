PELİN KAYA

Hiç şüphesiz konuşmayı en sevdiğimiz konuların başında ünlülerin yaptırdığı estetikler geliyor. Fahriye Evcen, Dilan Deniz, Hande Erçel, Meryem Uzerli ve Gülşen, son günlerde bu konuda en acımasız eleştirilere maruz kalan ünlülerimiz. Mesela Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde şiş dudakları yüzünden yerden yere vurulmuştu. Uzerli, çareyi estetik dendiğinde dünyanın bir numaralı ismi olan Simon Ourian'a gitmekte bulmuş. Hatta Los Angeles'taki kliniğine gittiğinde Ourian ile birlikte çektiği bir videoyu da sayfasında paylaştı. Ünlü oyuncu videoda cilt bakımı yaptıracağını söylüyor ama ne kadar inandırıcı orası tartışılır. Kardashian'ları Kardashian yapan, Lady Gaga'yı bile güzelleştiren bir doktora gitmişsen, orada sadece cilt bakımı yaptırmakla kalmazsın, kalamazsın...

Bakalım, Meryem Uzerli'deki değişiklikleri ileride göreceğiz.

Şu aralar estetik dünyasının en trend işlemi bişektomi yani Hollywood yanağı da dediğimiz yanak içinden yağ aldırmak. Böylelikle elmacık kemiklerin hattı daha belirginleştiriliyor.

Hande Erçel'in son fotolarında bu işlemi yaptırdığı çok belliydi.

Ardından Gülşen'den gelen fotoğraflar Erçel'i unutturdu.





'Makyaj yüzünden mi yoksa operasyon mu?' diye günlerce tartıştık.

Ardından Madonna'nın bir kulüpte çekilmiş videosu sosyal medyaya bomba gibi düştü. Fit görüntüsüyle kadınların en örnek aldığı, fitlik dendiğinde akıllara ilk düşen Madonna, poposuna yastık takmış gibiydi. Biz bu orantısız görüntüye Kardashianlar sayesinde yıllardır maruz kalıyorduk da bu akıma Madonna gibi bir kadının uyması hepimizi şoke etti. Hatta o kadar inanmadık ki, 'Gerçek değildir kesin, dalga geçiyordur' bile dedik. Ama Madonna, gelen eleştiriler sonrası sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: 'Kimseye bir şey ispat etmek durumunda değilim.

Benim bedenim, benim kararım.' Biz bunları konuşurken, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından gelen fotoğraflar epey ilginçti. Dünyanın en ünlü ve güzel kadınları öylesine estetiksiz ve doğal yaş almış görünüyorlardı ki. Artık estetik işlemden bile sayılmayan botoks, göz çevresinden uzaklaşalı uzun zaman olmuş.

Hepsinin göz çevresindeki kırışıklıklar ayan beyan ortada.

Estetik operasyonlarıyla eleştirilen Nicole Kidman bile kaz ayaklarıyla barışmış. Bu konuda örnek aldıklarımızın bile kafası karışık.