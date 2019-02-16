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PELİN KAYA
16 Şubat 2019, Cumartesi PELİN KAYA

Perry boya fırçası gibi

Gecenin en talihsiz ünlüleri de Balmain markasından yapanlar oldu. , kendisinden hiç beklenmeyecek bir seçimle hayal kırıklığı yaşatanların başında geldi. Tarzına hiç gitmeyen, üstüne tam oturmamış Balmain Couture tulumla törenin en rüküşlerindendi. Jenner, yine en dekoltelisinden en cafcaflı kumaşlardan giyinmeye devam etsin. de kırmızı halının şanssızlarındandı. O kadar şanssızdı ki, kendisiyle dalga geçmek zorunda kaldı. Anlamsız Balmain elbisesi, sosyal medyanın diline düştü ve orada kendisini bir anda bir boya fırçası olarak görüverdi. Bu benzetmeyi kendi hesabında paylaşarak yerinde bir stratejiyle eleştirileri biraz olsun yumuşatmayı başardı.

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