PELİN KAYA

Gecenin en talihsiz ünlüleri de Balmain markasından seçim yapanlar oldu. Kylie Jenner, kendisinden hiç beklenmeyecek bir seçimle hayal kırıklığı yaşatanların başında geldi. Tarzına hiç gitmeyen, üstüne tam oturmamış Balmain Couture tulumla törenin en rüküşlerindendi. Jenner, yine en dekoltelisinden en cafcaflı kumaşlardan giyinmeye devam etsin. Katy Perry de kırmızı halının şanssızlarındandı. O kadar şanssızdı ki, kendisiyle dalga geçmek zorunda kaldı. Anlamsız Balmain elbisesi, sosyal medyanın diline düştü ve orada kendisini bir anda bir boya fırçası olarak görüverdi. Bu benzetmeyi kendi hesabında paylaşarak yerinde bir stratejiyle eleştirileri biraz olsun yumuşatmayı başardı.