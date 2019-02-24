PELİN KAYA

91'inci Oscar Ödül Töreni için nefesler tutuldu... En az ödüller kadar ünlü yıldızların kırmızı halı geçişleri ve kıyafetleri de olay oluyor. Bu seneki ödül törenine saatler kalmışken; sizlere en ikonik, beğenilen ve unutulmaz Oscar kıyafetlerinden kısa bir derleme yaptım.



Julia Roberts

'Erin Brockovich' rolüyle 2001'de Oscar kazanan oyuncu, Valentino elbisesiyle Oscar tarihinin en unutulmaz şıklığına imza attı.



Angeline Jolie

2012 yılındaki Oscar töreninde Versace elbisesi ile oldukça hoş görünüyordu. Saçlarının, makyajının güzelliğinin yanı sıra verdiği abartılı bacak pozu ile de uzun süre adını konuşturup yeni bir poz tarzının da öncüsü olmuştu. Bu 'illa ki bacağımı görün' akımı hâlâ devam ediyor.



Jennifer Lawrence

2013 yılında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkarken tökezlemesi, yılın en unutulmaz karelerinden biriydi. İhtişamlı Christian Dior elbisesi ve Lawrence'ın güzelliği birleşince bu görüntü, Oscar tarihinin en çok akıllarda kalan anları arasına girdi.



Nicole Kidman

Oyuncu, 2007'de giydiği; kırmızı, boyundan aşağı dev bir fiyongun indiği Balenciaga elbisesiyle fiyonk akımını kırmızı halıya en zarif şekilde taşımayı başardı.



GwynethPaltrow

Güzel oyuncu, Oscar tarihinde iki elbise ile akıllarda kaldı: 1999 yılında Oscar aldığı gecede giydiği pembe Ralph Lauren elbisesi ve 2012'deki ödül törenindeki Tom Ford elbisesi. Hafızalara kazınan bu kusursuz şıklık, pelerin modasının hâlâ devam etmesinin en büyük sebebidir.



Michelle Williams

2006 yılında, saç rengiyle bütünleşen hardal sarısı Vera Wang elbisesiyle öyle kusursuzdu ki, hâlâ bu renkteki en akılda kalıcı şıklığın sahibi olmaya devam ediyor.



Nicole Kidman

2001 yılında Björk; tasarımı Marjan Pejoski'ye ait, boynuna dolanmış kuğu şeklindeki elbise ile kırmızı halının en ilginç görüntülerden birini vermişti.



Björk

Oyuncu, 2007'de giydiği; kırmızı, boyundan aşağı dev bir fiyongun indiği Balenciaga elbisesiyle fiyonk akımını kırmızı halıya en zarif şekilde taşımayı başardı.



Cher

Lady Gaga yokken ilginç giyim konusunda Cher 1 numaraydı. 1986 yılında giydiği Bob Mackie tasarımı, göbek dekolteli elbisesi ve çılgın saç aksesuarı ile görenleri hayrete düşürmüştü.